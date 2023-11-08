人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国应对气候变化的承诺真诚而坚定”

——访约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾

人民网记者 管克江
2023年11月08日08:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜11月8日电 （记者管克江）“中国领导人高度重视应对气候变化和环境保护问题，中方倡议和行动受到各界高度肯定。”联合国气候变化迪拜大会（COP28）即将召开，约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾在接受人民网记者专访时表示，应对气候变化是全球共同面临的挑战，国际社会应当加强团结协作。

图为约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾。受访者供图

图为约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾。受访者供图

哈桑·达贾表示，中国经济进入高质量发展阶段，致力于实现经济增长和环境保护相结合的可持续发展。中国在应对气候变化方面做出的积极努力，符合自身高质量发展需求，对世界的可持续发展也做出了积极贡献。

哈桑·达贾说，中国将应对气候变化全面融入国家经济社会发展的总战略，表明中国从战略全局高度重视应对气候变化问题。中方宣布提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“这是雄心勃勃且具有约束力的目标，充分彰显‘金山银山就是绿水青山’理念在中国深入人心，中国应对气候变化的承诺真诚而坚定。”

他表示，中国在应对气候变化方面出台一系列政策，采取一系列行动，比如加强环保监督，大力推广可再生能源，努力提高包括工业和交通领域在内的各行业能源效率，全力打造绿色基础设施，推动中国加快经济社会绿色低碳转型，取得积极成效。

哈桑·达贾表示，气候资金是应对气候变化和支持发展中国家实现气候目标的关键。2009年哥本哈根气候大会上，发达国家承诺到2020年将向发展中国家提供每年1000亿美元的气候援助，以帮助发展中国家减少碳排放并应对气候变化的影响。然后这一承诺至今没有兑现。广大发展中国家亟需这些资金来开展气候变化及适应项目。其中包括开发清洁能源、提高能源效率、加强可持续基础设施建设、改善教育和提高气候意识、促进可持续农业、应对海平面上升等。因此，发达国家必须履行承诺，向发展中国家提供更多财政和技术支持。各方应加强国际合作，有效配置资源，帮助受气候变化影响最严重的国家实现可持续发展和减少碳排放。“这一议题仍然是国际气候变化谈判的重要话题，也是未来应对气候变化的当务之急。”

哈桑·达贾表示，中国经济规模巨大，实现“双碳”目标需要客服一系列挑战。但是中国重信守诺，把应对气候变化作为实现高质量发展的新机遇。同时，中国积极建设性参与气候变化国际谈判，为完善全球气候治理和应对气候变化提供中国智慧和力量。期待在中方引领和推动下，各方共同努力，把更多气候目标转化为落实的政策、措施和具体行动。（实习生闫梦对本文亦有贡献）

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部