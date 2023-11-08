人民网记者 管克江

人民网迪拜11月8日电 （记者管克江）“中国领导人高度重视应对气候变化和环境保护问题，中方倡议和行动受到各界高度肯定。”联合国气候变化迪拜大会（COP28）即将召开，约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾在接受人民网记者专访时表示，应对气候变化是全球共同面临的挑战，国际社会应当加强团结协作。

图为约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾。受访者供图

哈桑·达贾表示，中国经济进入高质量发展阶段，致力于实现经济增长和环境保护相结合的可持续发展。中国在应对气候变化方面做出的积极努力，符合自身高质量发展需求，对世界的可持续发展也做出了积极贡献。

哈桑·达贾说，中国将应对气候变化全面融入国家经济社会发展的总战略，表明中国从战略全局高度重视应对气候变化问题。中方宣布提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“这是雄心勃勃且具有约束力的目标，充分彰显‘金山银山就是绿水青山’理念在中国深入人心，中国应对气候变化的承诺真诚而坚定。”

他表示，中国在应对气候变化方面出台一系列政策，采取一系列行动，比如加强环保监督，大力推广可再生能源，努力提高包括工业和交通领域在内的各行业能源效率，全力打造绿色基础设施，推动中国加快经济社会绿色低碳转型，取得积极成效。

哈桑·达贾表示，气候资金是应对气候变化和支持发展中国家实现气候目标的关键。2009年哥本哈根气候大会上，发达国家承诺到2020年将向发展中国家提供每年1000亿美元的气候援助，以帮助发展中国家减少碳排放并应对气候变化的影响。然后这一承诺至今没有兑现。广大发展中国家亟需这些资金来开展气候变化及适应项目。其中包括开发清洁能源、提高能源效率、加强可持续基础设施建设、改善教育和提高气候意识、促进可持续农业、应对海平面上升等。因此，发达国家必须履行承诺，向发展中国家提供更多财政和技术支持。各方应加强国际合作，有效配置资源，帮助受气候变化影响最严重的国家实现可持续发展和减少碳排放。“这一议题仍然是国际气候变化谈判的重要话题，也是未来应对气候变化的当务之急。”

哈桑·达贾表示，中国经济规模巨大，实现“双碳”目标需要客服一系列挑战。但是中国重信守诺，把应对气候变化作为实现高质量发展的新机遇。同时，中国积极建设性参与气候变化国际谈判，为完善全球气候治理和应对气候变化提供中国智慧和力量。期待在中方引领和推动下，各方共同努力，把更多气候目标转化为落实的政策、措施和具体行动。（实习生闫梦对本文亦有贡献）

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