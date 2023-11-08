新华社日内瓦11月7日电（记者王其冰）世界卫生组织7日发布《2023年全球结核病报告》显示，2022年全球有130万人死于与结核病相关的疾病，国际社会仍需作出更多防治努力。

报告说，自2000年以来，全球抗击结核病的努力挽救了7500多万人的生命。2022年全球结核病诊断和治疗服务出现显著复苏，全球共有750万人被诊断出患有结核病，这是世卫组织1995年开始全球结核病监测以来的最高数字。2022年全球有130万人死于与结核病相关的疾病，比2021年的140万人有所下降。

根据报告，2022年全球估计有1060万人患有结核病，比2021年的1030万人有所上升。耐多药结核病仍然是公共卫生危机。2022年估计有41万人患有耐多药或利福平耐药结核病，其中仅有约五分之二的患者接受了治疗。

报告说，国际社会在研发新的结核病诊断方法、药物和疫苗方面取得了一些进展，但这些领域的整体投资水平制约了这些进展。

《2023年全球结核病报告》汇总从192个国家和地区卫生部门收集的数据。世卫组织全球结核病计划负责人卡萨耶娃表示，报告提供了有关结核病流行状况的关键数据和证据，有助于各国将相关目标和承诺转化为行动。

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