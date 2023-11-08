新华社联合国11月7日电 中国常驻联合国副代表耿爽7日在联大第四委员会审议影响被占领土民众权利的以色列行为和定居点活动时发言，呼吁巴以冲突方立即停止敌对行动。

耿爽说，巴以新一轮冲突爆发以来，被占领土上巴勒斯坦民众，特别是加沙地带民众正面临雪崩式的灾难。必须再次明确，一切针对平民的暴力和袭击都应被谴责，任何违反国际法的做法都应遭反对。无差别使用武力不可接受，医院、学校、难民营等民用设施不应该、也不允许成为军事行动的目标，联合国工作人员、人道及医务工作者的安全必须得到保障。

耿爽说，中方呼吁冲突方回应国际社会关于停火止战的压倒性呼声，立即停止敌对行动、脱离接触，全力防止局势进一步升级。中方呼吁以色列作为占领方履行国际法义务，尽快恢复加沙地带基本生存物资供应，保障当地通讯，保证救援通道畅通，停止对加沙地带民众的集体惩罚。中方坚决反对针对巴勒斯坦民众的强迫流离失所和强制迁移，呼吁立即撤销加沙地带北部紧急疏散令。

耿爽表示，加沙地带战火背后的事实是，巴勒斯坦的生存空间在以色列长达半个多世纪的占领之下已经被挤压到了极限。巴勒斯坦被占领土现状不可持续。以色列必须停止违反安理会第2334号决议规定，停止一切定居点活动，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止愈演愈烈的定居者暴力，尽快回到“两国方案”的正确轨道上来。国际社会必须直面根源性问题，不能再以零敲碎打的危机管控取代全面公正的解决方案，以有限的经济人道措施弥补政治安全欠账。

耿爽说，中方呼吁联合国和安理会采取负责任、有意义的行动，支持巴勒斯坦人民恢复并行使不可剥夺权利。作为本月安理会轮值主席，中方将继续同有关各方保持密切沟通，为推动停火止战、保护平民、避免更大人道灾难发挥建设性作用，为巴勒斯坦问题的全面公正持久解决作出不懈努力。

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