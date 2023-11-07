人民网柏林11月7日电（记者刘仲华、徐馨）当地时间11月6日晚，第八届德国“中国曲艺周”闭幕演出在柏林中国文化中心举办。

二人转《夫妻串门》、快板《诸葛亮押宝》、相声《好好说话》《一仆二主》、南音《出画堂》、苏州评弹《枫桥夜泊》……或风趣诙谐、或婉转悠扬，来自中国的艺术家为旅德华侨华人以及德国观众献上了一场精彩的演出，展现中国曲艺蓬勃的艺术生命力和多样的艺术形式，现场气氛热烈祥和。

本场演出由相声演员戴志诚主持，汇集国内青年演员彭丽、李广俊，陈印泉、刘畅，曲艺表演艺术家李白燕、盛小云、姜昆，以及德国曲艺协会的王冠杰、刘辉，从一个侧面折射出曲艺人才梯队的赓续以及曲艺艺术在异国他乡的发展。

中国驻德国大使馆公使曾颖如、德国联邦经济和气候保护部托马斯·盖克勒等嘉宾观看了演出。曾颖如公使表示，中德两国在艺术文化领域有着广泛的交流合作，希望曲艺这一植根中国民间、为大众喜闻乐见的艺术形式逐渐为德国观众所了解和喜爱。

据柏林中国文化中心主任孙勤航介绍，德国“中国曲艺周”旨在向德国观众展现中国曲艺文化独特魅力，自2013年至今已在德国举办8届。11月2日和4日，中国曲艺艺术团已分别在杜塞尔多夫和汉堡演出，柏林专场的成功举办为德国“中国曲艺周”圆满落幕。

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