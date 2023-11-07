人民网伦敦11月7日电 （余颖） 当地时间11月6日晚，Thinkers50全球最具影响力的“50大管理思想家”颁奖典礼在伦敦市政厅隆重举行，海尔集团创始人、董事局名誉主席张瑞敏荣获最高奖项“全球最具影响力的50大管理思想家”终身成就奖。

颁奖现场。人民网 余颖 摄

作为荣登世界管理思想家名人堂的唯一一位中国人，也是名人堂中唯一一位企业家身份的管理思想家，张瑞敏被授予终身成就奖来自于他开创了人单合一的管理模式。Thinkers50认为，张瑞敏是世界上最具创新精神的中国管理思想家，融合东西方管理哲学，首创了独特的、创新的、不断进化的新商业模式——人单合一。通过打破传统的科层制，将公司拆分为若干小微企业，打造开放的平台，创造了员工与用户之间的零距离。

Thinkers50创始人之一、《管理百年》作者斯图尔特·克雷纳说，过去我们从西方的企业寻求灵感，现在我们放眼全球，海尔就是在管理创新上最杰出的企业之一，这也是张瑞敏为什么获奖的原因。“海尔给员工极大的自由，来激发创业灵感，去除层级结构，消除中间层，比更多的西方企业更加开放、自由和合作”。

张瑞敏在现场致辞时首先感谢了全球十多万海尔员工的坚持和努力，也正因为产生于实践，人单合一才能大胆地突破传统管理理论的束缚，并以其富有成效的创造推动了新的管理思想的萌芽和突破。他说：“人单合一经历了被质疑到被肯定的转变，这个奖项肯定了人单合一契合了模式创新的规律，也即商业模式唯一不变的法则就是随时代而变。如同重生和毁灭是一个硬币的两面一样，促使企业在颠覆自我中创出新理念。人单合一的新理念体现为新启蒙和新价值观。新价值观体现了人单合一的宗旨，也就是人的价值最大化。”

张瑞敏现场致辞。人民网 余颖摄

张瑞敏表示， 一种商业模式最终要形成一种企业文化，这一点在海尔的全球并购中已得到验证。美国的通用电气家电、日本的三洋家电、新西兰的斐雪派克等国际名牌，海尔在并购之后并没有派团队去管理，而是输入人单合一模式，都实现了业绩的大幅提升和生态组织的顺利转型。人单合一在海尔跨国并购中的成功复制也吸引了全世界75个国家的40多万家企业（社会组织）主动学习使用。

张瑞敏最后说，人单合一对于传统经典模式是新理念、新模式，但如果不能自我进化，也将被时代淘汰。因此，人单合一探索的使命是成为自我进化的模式。“如果我真的认为自己拥有了终身的成就，那就需要去看心理医生了，今天的奖项只是激励我在人单合一自我进化道路上永无止境的探索。”

据介绍，Thinkers50于2001年创立于伦敦，致力于挖掘和推选全球范围内在管理思想创新领域做出突出贡献的思想者，是当今世界上最具影响力的思想者榜单，被誉为“管理界的诺贝尔奖”。榜单每两年发布一次，年度颁奖典礼已成为管理界的风向标。

迄今为止，共有九位思想家入选世界管理思想家名人堂，他们都曾在管理领域的某个方面贡献了首创的思想或理论，并产生广泛深远的影响，推动了管理思想和实践的向前发展，包括 “竞争战略之父”迈克尔·波特、“管理哲学之父”查尔斯·汉迪、“管理领域伟大的离经叛道者”亨利·明茨伯格等。

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