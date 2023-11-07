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中澳总理年度会晤联合成果声明（全文）

2023年11月07日19:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月7日电

中澳总理年度会晤联合成果声明

　　一、应中华人民共和国国务院总理李强邀请，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯于2023年11月4日至7日对中华人民共和国进行正式访问，以纪念澳大利亚前总理爱德华·高夫·惠特拉姆首次访华50周年。

　　二、访问期间，中华人民共和国主席习近平同阿尔巴尼斯总理会见。李强总理和阿尔巴尼斯总理11月7日举行会谈。全国人大常委会委员长赵乐际同阿尔巴尼斯总理会见。两国领导人就中澳关系及国际和地区问题深入交换意见。双方欢迎李强总理和阿尔巴尼斯总理成功重启中澳总理年度会晤。

　　三、两国领导人再次确认支持中澳全面战略伙伴关系，重申稳定、建设性双边关系的重要性。双方重申1972年《中华人民共和国政府和澳大利亚政府关于中、澳两国建立外交关系的联合公报》的重要性，重申在联合公报中各自国家政策和立场，包括相互尊重、平等互利、稳定发展以及澳方一个中国政策承诺。双方一致认为，只要妥善处理分歧，两国就能发展双边关系，维护各自国家利益。

　　四、双方肯定开展政治对话的重要性，对两国政治关系持续稳定和发展表示欢迎，一致认为2022年以来两国领导人和部长之间的一系列会晤以及外交、经济领域恢复重要对话符合两国利益。

　　五、双方重申《联合国宪章》以及遵守两国世界贸易组织承诺的重要性，同意继续在联合国、二十国集团、亚太经合组织、东亚峰会等多边平台开展合作。双方重视在《区域全面经济伙伴关系协定》框架下的合作。

　　六、双方欢迎人文交流对双边关系作出的贡献，包括出入境政策调整后两国学生、游客及企业家等人员往来增加。双方欢迎恢复中澳高级别对话。

　　七、两国领导人同意继续和拓展以下领域接触：

　　——政治对话，包括恢复中澳总理年度会晤、中澳外交与战略对话、中澳战略经济对话、中澳部长级经济联委会及其他政府间对话机制。

　　——双边贸易，重申中澳自贸协定的重要性，同意促进经贸关系，包括尽早在澳举行中澳自贸协定联委会会议，举办中澳首席执行官圆桌会会议，重申对“经认证的经营者”（AEO）互认安排的承诺，推进实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动达成标准、计量、知识产权、竞争、教育、食品安全等领域的合作谅解备忘录。

　　——气候变化、能源和环境，包括恢复中澳气候变化和能源领域对话，启动关于土壤碳检测和气候智慧型农业实践的技术合作。

　　——人文交流，包括制定1981年《中澳文化合作协定》第15个落实计划，开展文化、体育、教育、创新、学术、航空、卫生、旅游等领域交流。

　　——便利人员往来，包括同意在互惠基础上向旅游、商务人员开放3至5年多次入境签证。

　　八、澳方邀请中国领导人在双方方便时访问澳大利亚，中方对此表示欢迎。

(责编：刘洁妍、常红)

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