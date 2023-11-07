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摩洛哥举行第二届“大使杯”全国武术比赛

2023年11月07日19:41 | 来源：新华网
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　　新华网拉巴特11月7日电（记者 霍晶）第二届“大使杯”摩洛哥全国武术比赛近日在摩西部海滨城市特马拉举行。中国驻摩洛哥大使李昌林，摩洛哥皇家武术协会主席阿卜杜勒-拉赫曼，摩国民教育、学前教育与体育部代表达菲尔等中摩各界嘉宾出席。

　　中国驻摩洛哥大使李昌林（右二）、摩洛哥皇家武术协会主席阿卜杜勒-拉赫曼（左二）等中摩嘉宾为运动员颁奖。（中国驻摩洛哥大使馆供图）

　　李昌林在致辞中表示，武术是中国传统体育项目。学习武术不仅可以强身健体、磨炼意志，也可以感受中国传统文化魅力，培养忠义精神和家国情怀。

　　李昌林表示，今年是中摩建交65周年。65年来，中摩关系持续健康发展，各领域合作势头良好，双方在文化、体育等领域开展了一系列受到摩民众欢迎、切实惠及摩民众的项目，夯实了两国关系发展社会基础。

　　李昌林说，中国大使馆愿继续在摩广泛开展文化和体育活动，支持在摩把武术活动推广好、普及好、发展好，使武术成为两国人民增进了解、深化友谊的桥梁，让两国更多民众因武结缘、以武结友。

　　摩皇家武术协会主席阿卜杜勒-拉赫曼在致辞中感谢中国大使馆长期以来对协会的大力支持，表示愿继续同大使馆一道，推动摩武术事业不断发展，为促进摩中文体交流、增进两国友好贡献力量。

　　第二届“大使杯”摩洛哥全国武术比赛是中摩建交65周年系列庆祝活动之一，由中国驻摩洛哥大使馆与摩皇家武术协会共同举办，共吸引来自摩洛哥全国各武术俱乐部的两百余名专业运动员参赛。

(责编：刘洁妍、常红)

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