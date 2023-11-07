西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松。西门子供图

人民网上海11月7日电 （谷羽桐）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕，展会持续至11月10日，超3400家参展商和30余万专业观众参与其中。展会期间，西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松接受了人民网采访。

进博“老朋友”，产品新亮点

“我们的实际行动已经证明我们珍惜并看重这一平台。”谈及西门子六访进博，肖松表示，“它既是中国积极倡导开放合作的最佳践行，也是推动中国与世界共享市场机遇，共促产业相融，共建互信桥梁的重要举措。”

今年，西门子将先进的创新技术和产品带到了进博会的现场，在数字化领域，西门子垂直农业智能解决方案和人工智能技术驱动的无序分拣机器人Simatic Robot Pick AI吸引了诸多观众的目光，分拣机器人内置相机，会分析其所拍到的物品，“思考”过后确定物品分类和抓取点位，实现物品分拣；在低碳化领域，全链条绿色低碳创新服务SiGREEN和西门子智慧能碳管理平台Smart ECX也极具亮点。

在合作中谋求发展，在发展中实现共赢

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会联接中外、沟通世界，是中国构建新发展格局的窗口和推动高水平开放的平台。对于中国市场，肖松表示，中国作为世界第二大经济体、制造业第一大国、140多个国家和地区的主要贸易伙伴，是全球供应链的关键一环。中国拥有齐全的产业体系、完备的基础设施、丰富的人才资源和巨大的市场空间，中国的供应链体系具有巨大的韧性和潜力。

“近年来，中国的创新能力持续提升，也正积极推动产业的数字化和绿色低碳转型，这与西门子的技术优势高度契合。”肖松表示，世界是一个整体，“在合作中谋求发展，在发展中实现共赢，将是企业在未来不确定性中寻求确定性的有效路径”。

西门子是最早参与到中国现代化进程的跨国企业之一。在华发展的150多年里，西门子持续回馈中国社会，在本土技术创新、产业转型、人才培养、公益事业等多领域深度参与到中国不同阶段的发展，并贡献价值，是中国经济发展的见证者、参与者、贡献者。

(责编：苏缨翔、常红)