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《取消外国公文书认证要求的公约》在中国生效实施

2023年11月07日14:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月7日电 （记者龚鸣）中国外交部7日在北京举行《取消外国公文书认证要求的公约》（下称《公约》）在中国生效暨附加证明书首发仪式。

2023年3月8日中国加入《公约》，这是海牙国际私法会议框架下适用范围最广、缔约成员最多的国际条约，旨在简化公文书跨国流转程序，以更便捷的证明方式取代传统领事认证，促进国际经贸和人员往来。11月7日起，中国送往其他缔约国使用的公文书，仅需办理《公约》规定的附加证明书，即可送其他缔约国使用，无需办理中国和缔约国驻华使领馆的领事认证。其他缔约国公文书送中国内地使用，只需办理该国附加证明书，无需办理该国和中国驻当地使领馆的领事认证。

外交部领事司司长吴玺介绍，作为全球第二大经济体和世界经济增长的重要引擎，中国与世界经济深度融合，同世界各国的联系和互动空前紧密。以中外文书跨境流转为例，疫情前，中国每年办理领事认证的涉外文书总量约140万份，外国年均送往中国使用的领事认证文书总量约70万份。今年以来，中外跨境文书总量较去年大幅增长，全年有望恢复到疫前水平。为因应中外文书跨境往来快速增长势头，外交部积极推动入约进程，旨在简化中外文书跨境流转手续，促进中外人员往来和经贸合作。经过不懈努力，今年3月中国政府递交了《公约》加入书。此后，外交部在相关部委和各省市的大力支持下，扎实推进履约工作，确保《公约》如期在中国生效实施。

吴玺表示，今年是改革开放45周年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。作为履约主管机关，外交部将以《公约》在中国生效实施为契机，在服务构建新发展格局、推进高水平对外开放、促进中外人员往来等方面，推出更多务实有效的举措。

截至今年10月31日，《公约》共有125个缔约国，约占世界国家和地区总数的五分之三，包括欧盟各国、美国、日本、韩国、德国、澳大利亚、俄罗斯等我国主要贸易伙伴及大多数共建“一带一路”国家。据介绍，《公约》在华生效后将带来三大红利：一是大幅减少文书跨国流转所耗时间。加入《公约》后，办妥一份缔约国用文单位所需的公文书，时间可从先前的约20个工作日减少到几个工作日，缔约国间办理文书流转手续时间平均减少约 90%；二是大大节省办证经济成本。入约将为中外人员和企业省去使领馆领事认证费和相关中介服务费。据估算，入约后每年可为中外人员和企业直接节省至少3亿多元人民币的办证费用；三是有助于改善中国营商环境。加入《公约》后，有意向中方投资、出口的《公约》缔约国企业无需为商业文书办理领事认证，中方超过70%的出口贸易涉及的商事文书也将因此受益。

(责编：苏缨翔、常红)

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