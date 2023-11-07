人民网上海11月7日电 （盛楚宜、吴超岚、彭昱凯）斐济副总理兼贸易部长卡米卡米加日前接受人民网专访时表示，第六届中国国际进口博览会是释放投资潜力、展示全球优质产品的绝佳机会。

斐济副总理兼贸易部长卡米卡米加接受人民网记者专访。人民网记者 吴超岚摄

“我不得不说，进博会是一次令人印象非常深刻的盛会，这可以说是一个全球性的活动。”卡米卡米加说，未来几年，斐济政府计划吸引更多的斐济参展商来参加进博会，不仅要展示斐济产品的丰富多彩，还彰显南太平洋国家产品的多样性。

卡米卡米加强调，过去五年来，众多斐济企业参展进博会，进博会为斐济带来了巨大利益，提高了斐济在中国的知名度的。他表示，进博会为斐济的未来展现了令人兴奋的前景，为斐济当地经济的增长作出了贡献。“我们在这里销售的所有产品都是在斐济生产的，这为斐济人民提供更多就业机会。”他说道，“中国现在是全球领先的经济体之一，它在经济和技术方面无疑是其中一个领跑者。斐济从更密切的斐中关系中受益良多。”

卡米卡米加认为，斐济目前尚未最大化利用中国提供的宝贵机会。中国幅员辽阔，对斐济这样的国家来说具有无限潜力，相信越来越多优秀的斐济产品能够在中国市场越来越受欢迎。

他期待，斐济进一步吸引中国农业、渔业投资。“斐济不仅风景秀丽，这里的海鲜、龙虾等也很非常美味。”他补充道。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，卡米卡米加表示，“一带一路”倡议将为两国加强合作、创造更多机遇。“我们计划通过‘一带一路’扩大两国的合作水平和挖掘更多机遇。”他说。

卡米卡米加坚信，通过共建“一带一路”，斐济众多重大项目都可以与中国加强合作，为两国关系更加光明的未来添砖加瓦。

斐济副总理兼贸易部长卡米卡米加谈参加进博会感受。人民网记者 吴超岚摄

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