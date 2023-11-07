新华社巴黎11月6日电（记者徐永春）联合国教育科学文化组织6日发布一项行动计划，呼吁加强对社交媒体平台的监管。

联合国教科文组织总干事阿祖莱当天在该组织位于法国巴黎的总部举行新闻发布会说，社交媒体平台加速并放大了虚假信息和仇恨言论的传播，对社会凝聚力、和平与稳定构成重大风险，因此必须立即对社交媒体平台加强监管。

这项旨在规范社交媒体平台的行动计划名为《数字平台治理准则：通过多利益相关方参与方式保障言论自由和信息获取》，概述了所有利益相关方（政府、监管机构、公民团体和社交媒体平台）应遵守的原则和应实施的具体措施。

据介绍，这份行动计划经过全球广泛协商，提出的基本原则包括：在全球广泛设立职责明确且有足够资源履行其使命的独立公共监管机构；独立监管机构密切协作，以防各国监管差异被某些企业利用；在所有地区和所有语言中，一定规模的内容审核应可行且有效；平台的算法应公开透明且负责任，避免过度注重吸引力而损害可信度；监管机构和平台应在选举、危机等敏感时期强化其措施等。

联合国教科文组织当天发布公报说，对2024年将举行选举的10多个国家的超过8000人进行的一项民意调查显示，社交媒体平台已成为大多数人的第一信息来源，87%的受访者认为虚假信息已经对其国家的政治生活产生了重大影响，88%的受访者呼吁政府和监管机构通过规范社交媒体平台来迅速解决这一问题。

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