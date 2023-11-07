11月6日，人们从加沙地带中部地区一处被炸难民营逃离。新华社发（亚西尔·库迪摄）

11月7日，牵动世界目光的新一轮巴以冲突满一个月。巴勒斯坦加沙地带卫生部门6日说，冲突爆发以来，以色列军队袭击加沙地带已造成10022人死亡。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

加沙地带卫生部门：以军袭击加沙致死人数过万

巴勒斯坦加沙地带卫生部门6日发表声明说，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列军队袭击加沙地带已造成10022人死亡，超过2.5万人受伤。

声明说，死者中有4100多名儿童和2600多名妇女。过去数小时内，以军在加沙的军事行动共造成252人死亡。

巴勒斯坦消息人士告诉新华社记者，以军5日晚加大了对加沙地带北部的空袭力度，切断了当地与外界的联系。加沙地带的通信和网络服务直到当地时间6日上午才恢复。

11月6日，人们从加沙地带中部地区一处被炸难民营逃离。新华社发（亚西尔·库迪摄）

以军说地面部队“加大了对加沙城内的压力”

以色列军方6日晚发布战况通报说，以军地面部队在加沙地带正按作战计划向前推进，“加大了对加沙城内的压力”。

通报说，以军在5日夜和6日的行动中打死多名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）指挥官，拆除哈马斯在加沙地带的多处基础设施和地道，并摧毁哈马斯一处军事设施。

土耳其呼吁立即在加沙地带实现全面停火

土耳其外交部6日发表声明说，土耳其外长哈坎·菲丹当天在与美国国务卿布林肯的会谈中，呼吁立即在加沙地带实现全面停火。

布林肯6日抵达安卡拉，与菲丹就加沙地带局势进行了闭门会谈。

布林肯在会谈结束后说，双方就减少平民伤亡进行了讨论，接下来的一段时间会在人道主义救援物资供应问题上取得进展。他说，人质问题也是一个重点关注的问题，美国可以就这些问题进行努力。

11月6日，人们在加沙地带南部城市汗尤尼斯的一处废墟上搜救。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

南非将召回驻以色列外交官

南非总统府部长恩特沙韦尼6日说，南非内阁已决定召回所有驻以色列的外交人员。

恩特沙韦尼当天在记者会上说，南非对以色列继续轰炸加沙地带学校、医院和平民的做法，以及关闭人道主义通道的行为感到失望。南非政府决定撤回南非驻以色列的所有外交人员，此举表明南非政府对该地区局势持非常悲观的看法。恩特沙韦尼没有透露召回外交官的时间等具体细节。

约旦空军向加沙地带空投医疗物资

约旦国王阿卜杜拉二世6日宣布，约旦空军当天向巴勒斯坦加沙地带北部约旦援建的野战医院空投医疗物资。一名美国官员说，这次空投是约旦与美国、以色列三方协调的结果。

据埃菲社报道，这是10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带首次得到空投援助物资。

11月6日，人们从加沙地带南部城市汗尤尼斯的一处废墟中救出一名幸存者。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

中国常驻联合国副代表：国际人道法规定的红线不容触碰

中国常驻联合国副代表耿爽6日在联大第四委员会审议联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）工作时发言，强调国际人道法规定的红线不容触碰。

耿爽说，此轮巴以冲突已持续一个月，加沙地带战火还在肆虐，前所未有的人道灾难正在上演。今天的近东救济工程处对于走投无路的230万加沙地带民众而言，是最后的避难所，是唯一的生命线。中方谴责一切针对平民的暴力和袭击，反对一切违反国际法的做法。人的生命同等宝贵，无论是巴勒斯坦平民还是以色列平民，都不应该成为武装冲突的受害者。联合国工作人员、人道和医务工作者的安全都必须得到保障。医院、学校、难民营等民用设施都不应该成为军事行动目标。这一条条国际人道法规定的红线不容触碰，国际道义和人类良知的底线不能失守。（综合新华社驻外记者报道；编辑：王申、刁泽、徐力宇）

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