人民网记者 吴思萱 许维娜

人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道组走进乌拉圭。人民网记者 张若涵摄

35年前，中国同乌拉圭正式建立外交关系，由此谱写了“东方人”和“东岸人”友好交往的新篇章。最近10年来，一批共建“一带一路”重大项目有序推进，媒体等领域合作日益深入，有力增进了两国人民福祉，有效促进了两国民心相通。

日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道组走进拉美，实地拜访了位于乌拉圭首都蒙得维的亚的共和国报社，双方就共同关心的问题进行了交流。

《共和国报》总编辑胡安·布兰卡介绍，乌拉圭《共和国报》创刊于1988年5月3日，是乌拉圭重要的主流媒体之一。自2011年起，乌拉圭《共和国报》与中国驻乌拉圭大使馆多次展开交流与合作。今年，《共和国报》与中国驻乌拉圭大使馆合作发行特刊，共庆乌中建交35周年。

采访中，布兰卡强调乌中合作对乌拉圭发展的重大意义。他表示：“中国的知识和技术在乌拉圭以及拉美地区颇具影响力，持续促进当地发展。认同并开展乌中两国间文化和社会层面的交流，对乌拉圭至关重要。”

谈起乌中建交35年的双边文化交流，布兰卡感触颇多。他举例说：“在中国新年时，中国驻乌拉圭大使馆举办各类庆祝活动，吸引乌拉圭各年龄段民众广泛参与。如去年举办了‘中国书法工作坊’，在乌拉圭移民博物馆开展文化交流活动与乌拉圭儿童互动。通过这种方式，传递了一种不同的体验，促进了乌拉圭对中国文化的了解。”

布兰卡认为，35年来，乌中双边合作硕果累累，应继续深化两国关系，续写友好合作新篇章，开辟崭新未来。“乌中两国社会充满活力、不断推进自身现代化建设，在双边合作中《共和国报》得到社会各界读者的认可，为此深感自豪！”

布兰卡指出，《共和国报》作为重要的沟通渠道，始终致力于推动双边文化交流，积极向乌拉圭受众传播中国政策、经济、生态、社会、文化、艺术等各领域内容，促进乌中两国人民增进了解。

采访中，布兰卡高度肯定与中国媒体合作的积极影响。“通过与中国媒体的顺畅合作，我们可以快速、便捷地获取关于中国政治、经济、文化、技术等各领域的第一手信息。”同时，他提到《共和国报》记者在今年也前往中国，开展了为期4个月的实地走访，积极报道中国与拉美国家交流合作的故事。

乌拉圭《共和国报》总编辑胡安·布兰卡接受人民网专访。人民网记者 张若涵摄

在交流中，报道组受到了共和国报社的热情接待，双方就媒体合作、中乌两国文化交流等话题展开热烈讨论。乌拉圭《共和国报》称赞“一带一路”新闻合作联盟秉持的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，愿意通过加强与中国媒体之间的合作，为乌中两国人民提供更好的信息服务。

当地时间2023年9月12日，乌拉圭《共和国报》电子版的第6版、第7版整版刊发文章，并在官方网站、脸书、推特账号同步推发，报道了双方的交流情况和“一带一路”新闻合作联盟的相关背景。

(责编：苏缨翔、常红)