新华社北京11月7日电 新闻背景：新一轮巴以冲突大事记

新华社记者

10月7日爆发的新一轮巴以冲突至今已持续一个月。

11月6日，加沙地带卫生部门说，新一轮巴以冲突爆发以来，以军袭击加沙地带已造成超过1万人死亡。根据联合国网站11月5日发布的数字，本轮冲突还造成巴方2万多人受伤，以方约1400人死亡，5000多人受伤。加沙地带62%的人口流离失所，人道主义灾难深重。这已成为20年来死伤最严重的一轮巴以冲突。

以下是新一轮巴以冲突爆发以来的主要事件：

10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，宣布对以色列采取新一轮军事行动，并表示已向以境内发射了至少5000枚火箭弹。以总理内塔尼亚胡随即宣布以色列进入“战争状态”。以军开始空袭加沙地带。

10月8日，以色列国防军首席发言人赫格里说，以军征召数十万预备役军人，为“最终对加沙地带进行地面反击做好准备”，这是过去数十年来该国规模最大的征召活动。

10月9日，以色列国防部长加兰特说，已指示以军“全面封锁”加沙地带。以能源部长同日表示，已下令切断以对加沙地带供水。

10月11日，内塔尼亚胡与反对党国家团结党领导人甘茨发表联合声明，宣布组建紧急政府，以应对战时事务。

10月12日，巴勒斯坦总理阿什提耶警告以色列不要向加沙地带派遣地面部队，指出这将导致“灾难性后果”。

10月13日，以军发表声明，称出于“人道主义”原因，要求加沙地带北部所有居民撤往南部地区。联合国秘书长古特雷斯警告说这一决定“极度危险”。

10月14日，以军称准备实施大范围作战计划，包括发起陆海空联合军事打击行动，为下一阶段以“重大地面行动”为重点的军事行动加强战备。

10月17日，巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布消息称，以色列军方当天空袭加沙城一所医院已致约500人死亡。以色列总理内塔尼亚胡否认以军实施空袭，指称是巴勒斯坦武装组织制造此次袭击。多个国际组织及他国政府强烈谴责加沙城医院遭袭，并强调保护平民和医院。

10月18日，联合国安理会就一份巴以局势决议草案举行表决，其内容包括呼吁在加沙地带实现人道主义暂时停火等内容。决议草案获得12个安理会成员赞成，美国投否决票，致使决议草案未获通过。

10月20日，联合国秘书长古特雷斯到访埃及与加沙地带南部接壤的拉法口岸，呼吁尽快放行援助加沙的运输车队，以缓解加沙地带面临的人道主义危机。

10月21日，首批20辆装载人道救援物资的卡车从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带。

10月21日，巴勒斯坦问题峰会在开罗附近的埃及新行政首都举行，30多个国家的元首、政府首脑、特使以及联合国等国际组织负责人参会，讨论如何解决巴以新一轮冲突升级问题，并呼吁巴以停火止战。

10月24日，巴勒斯坦总统阿巴斯在约旦河西岸城市拉姆安拉会见法国总统马克龙时，呼吁加沙地带“完全停火”，并长期开放人道主义走廊，向加沙人民提供水、食品以及燃料等基本物资。阿巴斯谴责哈马斯和以色列双方杀害平民，表示拒绝强迫巴勒斯坦人流离失所。

10月27日，联合国大会紧急特别会议通过决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。以方当天表示坚决拒绝，并继续对加沙地带实施空袭和地面打击。

10月28日，内塔尼亚胡宣布，随着以军更多地面部队进入加沙地带，针对哈马斯的“第二阶段战争”已开始。

10月31日，玻利维亚决定与以色列断绝外交关系。智利、哥伦比亚、约旦、巴林、洪都拉斯、土耳其等国则在同一天或随后几天内先后宣布召回本国驻以色列大使。

11月1日，首批加沙地带受伤人员和部分外国护照持有者通过拉法口岸进入埃及。

11月1日，加沙地带卫生部门说，新一轮冲突爆发以来，以军在加沙地带的行动已造成8796人死亡。另据以媒体报道，以方已有1400余人死亡。此轮巴以冲突已造成双方超过1万人死亡。

11月2日，哈马斯媒体办公室说，以军在不到24小时内两次对加沙地带北部难民营实施空袭，造成至少195人死亡、770余人受伤，另有120人下落不明。

11月5日，以军发言人哈加里说，以军已全面包围加沙城，并将加沙地带一分为二。以军同日发表声明说，以军在加沙地带开展地面进攻以来，已袭击2500多个属于巴勒斯坦武装组织的目标。

11月6日，加沙地带卫生部门发表声明说，新一轮巴以冲突爆发以来，以军袭击加沙地带已造成超过1万人死亡。（参与记者：汤洁峰、李溪岩、杨天沐）

(责编：崔越、刘叶婷)