新华社耶路撒冷11月6日电 （国际观察）巴以冲突持续一个月 国际社会强烈呼唤和平

新华社记者吕迎旭 王卓伦

到11月7日，牵动世界目光的新一轮巴以冲突将满一个月。冲突给巴以双方带来重创，大量平民伤亡和流离失所已造成了严重的人道主义灾难。这次冲突对巴以双方内部政局、地区安全乃至世界局势都产生深远影响。国际社会发出了停火止战的强烈呼声，呼吁紧急行动起来促使局势尽快降温。

高烈度冲突

10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）从加沙地带向以色列发动突袭。当天，以色列总理内塔尼亚胡宣布该国进入“战争状态”。

根据联合国网站11月5日发布的数字，本轮冲突已造成巴方近万人死亡，2万多人受伤，以方约1400人死亡，5000多人受伤。加沙地带62%的人口流离失所，人道主义灾难深重。

从冲突烈度来看，以色列智库国家安全研究所数据显示，截至11月6日，加沙武装组织向以色列发射9000多枚火箭弹。以军10月12日称其不到一周就在轰炸中向加沙地带投下了约6000枚炸弹。

从波及范围来看，巴以新一轮冲突爆发后，黎巴嫩真主党声援哈马斯，其军事组织向以军阵地发射火箭弹和炮弹，以军以重型火炮等还击。这是2006年黎以冲突后，两国边境发生的最大规模冲突。也门胡塞武装也多次对以色列发动导弹和无人机跨境袭击。冲突还波及叙利亚和伊拉克，美国在这两个国家的军事基地多次遭袭，美军也袭击了叙利亚境内的军事目标。另外，除加沙地带，以色列在约旦河西岸也与巴武装组织多次爆发冲突。

以方达成军事目标并非易事

以色列国防军发言人哈加里5日晚称，以军已将加沙地带“一分为二”，并将对加沙实施“重大打击”行动。他表示，以色列针对哈马斯的战争已进入重要阶段，包围加沙北部并使其与加沙地带南部分离开来，是以军行动的重要一步。

据《以色列时报》10月29日报道，以国防部长加兰特日前宣布，军事计划分为四步：第一步，空袭和有限地面行动；第二步，扩大的地面行动；第三步，后哈马斯时代；第四步，以色列停止向加沙输送燃气、水、电等。内塔尼亚胡此前表示，加沙地带的战斗将“漫长而艰难”。

不过，分析人士指出，本轮冲突很可能难以像以色列计划的那样推进。

首先，消灭哈马斯并非易事。以色列国家安全研究所高级研究员科比·迈克尔告诉新华社记者，以军面临的最大难点是加沙城下如蜘蛛网般的地道。这些地道深达40至60米，长达数百公里，以军必须谨慎应对。上海外国语大学中东研究所教授刘中民认为，即使以色列占领加沙，也难以实现剿灭哈马斯的目标。

其次，以色列能否支撑长期巨额军费开支存疑。以财政部长比撒列·斯莫特里赫10月25日表示，本轮巴以冲突的日均直接开支超过2亿美元，这还不包括动员预备役、应对战斗损失等其他项目。

再者，国际社会要求停火止战的声音不断高涨，以色列面临的外交压力与日俱增。

巴勒斯坦政治分析人士萨米尔·阿纳卜塔维对新华社记者说，以色列政府和军方多次表示在加沙的军事行动将会非常困难，这是在做舆论铺垫，让民众做好接受巨大损失和以军可能随时退出战斗的准备。

冲击巴以内政和中东局势

分析人士认为，本轮冲突的走向或将决定内塔尼亚胡的政治命运。有以色列媒体民调显示，如果现在举行大选，内塔尼亚胡领导的利库德集团可能仅赢得19个席位，远远低于目前的32个席位。

10月30日，以色列总理内塔尼亚胡在特拉维夫出席记者会。新华社记者王卓伦摄

从巴勒斯坦内部来看，目前巴民族权力机构已失去对杰宁、纳布卢斯等多个约旦河西岸城市的完全控制。巴政治分析人士阿克拉姆·阿塔拉说，如果以军无法消灭哈马斯，那么经过此役，哈马斯在巴内部影响力势必大增，巴民族权力机构的处境将更为艰难。

本轮冲突导致以色列与地区阿拉伯国家关系再度紧张。在中东地区，沙特已暂停由美国推动的沙以关系正常化谈判；约旦、土耳其宣布从以色列召回大使；巴林宣布召回驻以大使并停止与以色列的经济关系。

以色列作家、记者梅龙·拉波波特指出，内塔尼亚胡此前致力于绕过巴勒斯坦问题与阿拉伯国家和解，但本轮冲突提醒以色列人，如果想与阿拉伯国家实现和平，巴勒斯坦问题是绕不过去的。

外溢风险暂时可控

分析人士指出，除加沙武装组织外，黎巴嫩真主党、叙利亚武装组织、也门胡塞武装也卷入此轮冲突，但从目前来看，冲突外溢风险仍在可控范围内，战事扩大的迹象不明显。

截至目前，真主党和以色列的冲突仅限于边境地区3至4公里范围内。真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉3日在讲话中虽然对以态度强硬，但并未提到要扩大行动规模。而来自叙利亚和也门的零星导弹袭击总体上只能起到声援作用。

此外，美国虽然在地中海部署有两个航母战斗群，并向以色列提供武器弹药和资金支持，但直接参战的可能性不大。阿纳卜塔维指出，美国在国际上还面临其他问题，比如乌克兰危机，因此不想直接卷入巴以冲突。

国际社会强烈呼吁停火

加沙地带目前已陷入严重人道主义危机。联合国官员表示，在加沙因空袭而丧生的人中，近70%是妇女和儿童。国际社会不断重申人道主义停火呼吁。

联合国大会紧急特别会议10月27日高票通过巴以局势决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。联合国秘书长古特雷斯11月3日深夜发表声明，呼吁哈马斯立即无条件释放所有被关押在加沙的人质，同时表示，近一个月来，加沙地带的平民被围困、被杀害，家园被炸毁，得不到援助，“这种情况必须停止”。

卡塔尔、沙特、埃及、约旦及阿联酋等国外长4日在约旦首都安曼会见美国国务卿布林肯，敦促布林肯说服以色列同意停火。不少拉美国家也以外交行动对以色列表达不满。玻利维亚宣布与以色列断交，哥伦比亚、智利、洪都拉斯召回本国驻以大使。4日，从华盛顿到米兰再到巴黎，数以万计示威者举行游行，呼吁加沙停火。

作为坚定盟友，美国在此轮冲突爆发后多次表示对以色列的支持，不仅向中东地区增派军事力量，给以色列提供大量军事援助，还否决联合国安理会通过有关巴以局势的决议草案。但随着人道危机加剧，美国国内抗议不断，拜登政府面临更大政治压力。

巴以冲突一个月，停火止战、防止出现更大规模的人道灾难是当务之急，国际社会必须展开切实的行动。（参与记者：柳伟建）

(责编：崔越、刘叶婷)