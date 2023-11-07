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纳米比亚大学孔子学院举办十周年庆典

2023年11月07日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社温得和克11月6日电（记者陈诚 余音潼）纳米比亚大学孔子学院建院十周年庆典暨图片展6日在位于首都温得和克的纳米比亚大学校园内举行。

　　在庆典现场，当地学生通过丰富多彩的活动向200多名嘉宾和观众展示中纳双方在语言、文化、传统等方面取得的成就。

　　中国驻纳米比亚大使赵卫平在致辞中说，无论是参加一些活动，还是走在街上，都会遇到许多纳米比亚人用中文打招呼，其中有的人汉语说得很好。“学习彼此语言的确可以让我们更加亲切，纳大孔院教学团队的奉献和辛勤工作得到了回报。”

　　纳米比亚大学副校长马滕古在活动现场表示，孔院老师们以充满敬业热情的教学态度，通过语言项目、文化活动和学术交流为有意义的对话和全球合作创造了平台。纳大将继续致力于在两国之间架起文化交流的桥梁，增进人民友谊。

　　中国地质大学（北京）党委副书记林善园在发言中回顾了纳大孔院的发展历程，表示纳大孔院不仅成为文化交流平台，在科学研究、学科建设、人才培养等方面也硕果累累。

　　据悉，纳米比亚大学孔子学院由中国地质大学（北京）和纳米比亚大学合办，于2013年揭牌。10年来，纳大孔院组织各类文化活动超过100场，在纳大不同校园、各地中小学设立教学点15个，培养中文学习者7118人次。

(责编：崔越、刘叶婷)

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