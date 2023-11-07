新华社联合国11月6日电 中国常驻联合国副代表耿爽6日在联大第四委员会审议联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）工作时发言，强调国际人道法规定的红线不容触碰。

耿爽说，此轮巴以冲突已持续一个月，加沙地带战火还在肆虐，前所未有的人道灾难正在上演。今天的近东救济工程处对于走投无路的230万加沙地带民众而言，是最后的避难所，是唯一的生命线。中方谴责一切针对平民的暴力和袭击，反对一切违反国际法的做法。人的生命同等宝贵，无论是巴勒斯坦平民还是以色列平民，都不应该成为武装冲突的受害者。联合国工作人员、人道和医务工作者的安全都必须得到保障。医院、学校、难民营等民用设施都不应该成为军事行动目标。这一条条国际人道法规定的红线不容触碰，国际道义和人类良知的底线不能失守。

耿爽说，中方对加沙地带严峻人道局势深表关切。全面封锁切断了加沙地带基本生存物资供应，近东救济工程处的救济工作难以为继。中方再次呼吁以色列解除封锁、撤销紧急疏散令，尽快恢复加沙地带水、电、食品、燃油供应，停止对加沙地带民众的集体惩罚。中方赞赏埃及等地区国家和联合国秘书长古特雷斯为开辟人道救援通道所作努力，呼吁以色列为拉法口岸全面有效运转创造条件。近期，中方也通过近东救济工程处等渠道向加沙地带提供了紧急现汇和人道物资援助。

耿爽说，只要战争仍在继续，就还会出现更多违反国际人道法的情况。如果没有持久停火，再多的人道援助都是杯水车薪。放任战事延续下去，很可能演变为吞噬整个地区的军事浩劫。中方支持18家联合国机构和非政府组织负责人发表的联合呼吁，支持将立即停火作为压倒一切的优先目标，支持各方把努力汇聚到这一共同方向上来。

耿爽说，巴以局势之所以屡陷动荡，巴勒斯坦难民问题之所以延宕70多年，归根结底是由于“两国方案”没有得到落实，巴勒斯坦人民的基本权利没有得到保障。解决巴勒斯坦问题的根本出路在于建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。中方呼吁尽快召开更具权威性的国际和会，就重启和落实“两国方案”达成新的共识，明确具体步骤。中方将继续同国际社会一道，为早日平息加沙地带战火、缓解加沙地带人道危机、实现巴以和平共处、实现中东长治久安作出不懈努力。

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