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中国常驻联合国副代表：维护阿卜耶伊地区和平稳定是重中之重

2023年11月07日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社联合国11月6日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵6日表示，维护阿卜耶伊地区和平稳定是重中之重。中方希望苏丹早日停火止战，恢复同南苏丹对话，重启阿卜耶伊地区政治进程。

　　戴兵当天在安理会审议阿卜耶伊局势时表示，政治解决阿卜耶伊问题是国际社会的共识，需要苏丹和南苏丹共同努力，也需要安理会的关注和支持。一段时间以来，苏丹局势动荡给阿卜耶伊地区政治进程带来冲击。中方赞赏和支持联合国、非盟和东非政府间发展组织（伊加特）为阿卜耶伊地区问题所作努力，呼吁有关方面为联合边境核查监督机制提供安全保障。近期，阿卜耶伊地区返乡者和流离失所者增多，加剧当地人道危机。中方赞赏联合国国家工作队在当地开展人道行动，呼吁国际社会特别是传统捐助方保持援助力度，避免造成更大的人道危机。

　　戴兵说，部族关系是阿卜耶伊地区长治久安的关键所在。中方欢迎南苏丹政府为缓解族群矛盾所作努力。阿卜耶伊地区发展资源匮乏，仍是暴力冲突的根源问题之一，当地因争夺生产资料、生活物资引发的族群暴力时有发生。中方希望联合国在阿卜耶伊地区加大建设和平项目，帮助阿卜耶伊地区民众改善处境。鼓励阿卜耶伊地区各部族落实转场放牧期会议共识，改善紧张关系，实现和睦共处。

　　戴兵表示，中方赞赏联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）为维护阿卜耶伊地区稳定、推动政治进程、化解族群矛盾所发挥的重要作用。近一段时间，联阿安全部队后勤补给面临较大困难。中方呼吁联合国秘书处同地区国家加强协调，尽快恢复正常后勤补给，呼吁苏丹和南苏丹政府为联阿安全部队履职提供便利。近期，联阿安全部队直升机分队以及巡逻部队执行任务时遭遇袭击。联阿安全部队要尽一切努力，最大限度降低维和人员的安全风险。中方作为联阿安全部队出兵国，将继续为阿卜耶伊地区和平安全贡献力量。

　　阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，联合国安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。

(责编：崔越、刘叶婷)

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