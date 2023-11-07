新华社华沙11月6日电（记者张章 陈琛）波兰总统杜达6日宣布，将组阁任务交给现任总理、来自执政党法律与公正党的莫拉维茨基。

杜达在当晚的电视讲话中说，根据议会传统，赢得议会选举的政党首先获得组阁机会。经过分析和磋商，他决定将组阁任务交给总理莫拉维茨基。如果法律与公正党组阁失败，下一步将由众议院提名总理，而他会马上任命其组阁。杜达强调，所有宪法规定的规则和时限都将被遵守。

杜达同时宣布，任命来自波兰人民党的马雷克·萨维茨基为众议院临时议长，直到新一届议会选出新议长。波兰人民党是组成“第三条道路”联盟的政党之一。新一届议会将于11月13日召开首次会议。

在10月15日举行的波兰议会选举中，法律与公正党继续保持议会众议院第一大党地位，但只获得众议院460个议席中的194席，未能超过半数席位，失去独立执政资格。此间分析指出，法律与公正党大概率无法组阁成功，总共获得248个议席的公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党将很可能组成联盟上台执政，曾担任欧洲理事会主席的前总理图斯克将出任联合政府总理。

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