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王毅分别会见澳大利亚、新西兰客人

2023年11月07日03:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月6日电 11月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京分别会见澳大利亚外长黄英贤、新西兰前总理约翰·基。

　　会见黄英贤时，王毅说，去年习近平主席同阿尔巴尼斯总理在巴厘岛举行会晤，为两国关系改善和发展指明了方向。此后我们每次见面，相互理解就增进一分，改善关系进程就向前迈进一步。

　　黄英贤说，双方近来在贸易等领域对话合作取得积极进展，妥善处理分歧，关系不断改善。发展对华关系符合澳方利益。

　　王毅强调，双方应更多聚焦积极正面议程，理性友善包容地看待对方，奉行积极务实客观的政策，相向而行，妥处分歧，扩大合作，确保中澳关系持续健康稳定发展。

　　会见约翰·基时，王毅说，中新相互尊重、互利合作完全符合新西兰国家和人民利益，两国关系持续平稳发展也为地区注入稳定因素。中方愿同新西兰新一届政府建立良好工作关系，加强高层往来，携手开启中新全面战略伙伴关系新篇章。

　　约翰·基说，相信新西兰新一届政府将继续高度重视对华关系，坚持一个中国政策，同中方深化互利合作。我也愿为推动新中关系实现更好发展作出努力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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