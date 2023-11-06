新华社北京11月6日电 以色列遗产事务部长阿米哈伊·埃利亚胡5日称，向巴勒斯坦加沙地带投核弹是“选项之一”。当天，沙特阿拉伯、叙利亚、也门和科威特等地区国家以及海湾阿拉伯国家合作委员会和伊斯兰合作组织等对此言论表示严厉谴责。

埃利亚胡5日在接受媒体采访时被问及是否向加沙地带投掷核弹，他表示，“这是选项之一”。以色列总理办公室当天回应，“埃利亚胡的言论并非基于现实”，同时宣布暂停埃利亚胡出席内阁会议的资格。

以色列紧急政府成员、国家团结党领导人甘茨5日在社交媒体说，埃利亚胡的胡乱言论是“不负责任”，损害了以色列的价值观，给以色列造成严重的政治伤害。以色列国防部长加兰特当天也在社交媒体上谴责埃利亚胡的言论“毫无根据、不负责任”。

沙特阿拉伯外交部发表声明，谴责以色列政府官员的极端言论，表示这种言论反映了以政府无视人道主义、道德准则和法律规范。

叙利亚外交部发表声明，呼吁国际社会，特别是国际原子能机构，采取一切必要措施，揭露以色列的核项目。声明说，埃利亚胡言论证实了以方隐瞒其拥有核武器的事实。

也门外交部说，以色列官员相关言论反映了前所未有的仇恨和极端主义。呼吁国际社会谴责这类言论，协力阻止以色列对巴勒斯坦人民的犯罪行径。

科威特政府在新闻发布会上说，埃利亚胡的言论证明以色列的傲慢已达到前所未有的“野蛮”程度。

海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆说，以色列官员发表的这种言论是在呼吁“种族灭绝”，是对巴勒斯坦无辜平民生命的漠视。

伊斯兰合作组织发表声明说，这一言论明显违反国际法，反映以色列每天对巴勒斯坦平民实施的“极端主义、仇恨言论、煽动暴力、有组织的恐怖主义以及持续的种族灭绝”。（参与记者：李溪岩、刘学）

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