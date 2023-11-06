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马斯克旗下人工智能初创公司推出首个AI模型

2023年11月06日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶11月5日电　美国企业家埃隆·马斯克5日宣布，其旗下人工智能初创公司xAI推出了首款人工智能模型Grok，该模型能实时连接社交媒体平台X（前身为推特）。

　　马斯克5日在社交媒体平台X上发布和转发多条动态，宣介这一人工智能模型。据xAI团队介绍，目前Grok仍处于早期测试阶段，现在每周都在迭代进步。Grok可以回答几乎任何问题，甚至能启发用户提出问题。此外，这个人工智能模型“有智慧，还有一点小叛逆”，所以它的使用者最好不是讨厌幽默的人。

　　据介绍，Grok能通过社交媒体平台X了解实时世界，也可以回答一些其他人工智能系统拒绝回答的棘手问题。马斯克表示，相比其他生成式人工智能，与社交媒体平台X实时连接，获得对这个世界的实时认知，是Grok拥有的巨大优势。不过，也有媒体对此提出质疑，认为社交媒体平台上可能存在大量虚假或未经认证的实时信息。

　　Grok一词源自科幻小说《异乡异客》，在书中意为深刻而直观地理解事物。xAI公司成立于今年7月，由马斯克领导，并与X、特斯拉等马斯克旗下的企业密切协作。

(责编：崔越、刘叶婷)

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