人民网讯 11月5日，亚太传播学会联盟在北京举办2023学术年会。国际传播学会和国际传播与媒介研究学会的代表、欧洲联盟政策顾问，以及来自亚太17个国家、地区的30位新闻与传播领域的专家学者出席了本次年会，围绕“人工智能时代的传播研究：问题、机遇与展望”进行了深入的研讨与交流，展示了视野宏阔、富有活力的传播研究现状与前景。

本次年会就人工智能时代的教育与传播研究、政策与规制、伦理风险、人机交互、新闻可信度、数字素养、人机协作等议题进行了富有洞察力的研究成果展示与学术观点分享。

年会还组织了专题论坛，各国学者共同探讨了人工智能时代的东西文明交流、跨文化教育、多学科交融、产业与政策、环境传播、信息伦理等热点议题，展现了人工智能时代传播学科多层次、宽领域的学科关怀。

本届年会由亚太传播学会联盟与亚洲舆论学会联合举办，由清华大学新闻与传播学院、《全球传媒学刊》承办。清华大学原党委常委、副书记韩景阳，清华大学新闻与传播学院院长周庆安，亚太新闻传播学会联盟主席、清华大学新闻与传播学院教授陈昌凤，亚洲舆论学会会长、菲律宾圣保罗大学教授简媞玛·科考，中国新闻史学会会长、中国人民大学新闻学院副院长王润泽等致欢迎辞。

亚太传播学会联盟与亚洲舆论学会还将于12月4日至6日在菲律宾举行同主题学术年会，以加强多区域的合作交流。亚太传播学会联盟于2018年10月25日创建于清华大学，旨在为亚太地区新闻传播研究合作与教育交流提供广泛而紧密的平台。在全球化的背景下，联盟将致力于弥合因语言文化、社会制度、经济发展水平等原因造成的区域间传播隔阂，促进学科研究和高等教育的发展。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)