第三期“寻梦唐宋艺术”赴日文化交流团师生在东大寺合影。人民网记者 朱玥颖摄

人民网东京11月6日电 （记者朱玥颖）近日，南京大学缪斯基金主办的第三期“寻梦唐宋艺术”赴日文化交流团在奈良举行“正仓院宝物——中日友好的象征”文化交流活动，中国驻大阪总领事馆馆员、关西地区中国留学生、日中书画等各界人士约50人与会。

日本前首相鸠山由纪夫在活动开幕式上发表视频致辞，介绍东大寺及其与中国的渊源。他认为，中国访日学子在奈良展开日中友好交流活动意义非凡。

南京大学缪斯基金创始人申路致辞说，本次“寻梦唐宋艺术”之旅，以走进正仓院、了解中日友好的故事为契机，激励中日青年向致力于中日友好的前辈们学习，把两国友谊传承和发扬下去。

日本大阪市立美术馆馆长内藤荣现场回答了中国学生关于文物的提问。他表示：“我们生活在历史的延长线上，回顾日中交流史就会理解两国始终在相互影响。文化交流最能将心与心相连，希望更多中国人到奈良参观‘正仓院展’、游览东大寺，感受两国历史悠久的文化交流史。”

正仓院位于日本奈良古寺东大寺，建于8世纪中叶，用于保管寺内珍宝，内有9000余件文物珍宝。除日本文物，正仓院藏有不少中国唐宋时期的珍品，展现出唐宋无与伦比的美学造诣和高超技术。一些文物见证了两国友好和文化交流的历史。

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