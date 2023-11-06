高 乔 汪 莹

最近，华裔天下国际文化传媒集团创始人张继堂正忙着筹备12月召开的“华裔天下国际文化大会”。届时，华裔天下将与福布斯中国合作推出全球首个“中国杰出匠人前100名”榜单并举行颁奖礼。“我们希望通过与福布斯中国合作，以中国匠人评选活动的形式，将中国的匠人精神传扬到海外，为中华文化‘出海’擦亮一块新招牌。”张继堂在接受本报采访时说。

传播中国匠人精神

在近日举行的中国匠人评选活动福建省推介会上，张继堂介绍了“中国杰出匠人前100名”榜单的评选办法和活动内容，邀请福建匠人前来参与。

今年6月，福布斯中国与华裔天下共同推出“2023福布斯中国杰出匠人评选”，旨在表彰和致敬在科技、文化、艺术、手工艺等领域展现出卓越才能和独特创造力的优秀匠人，向世界讲述他们的故事。

张继堂出生在江苏省苏州市，祖辈曾在马来西亚侨居多年。张继堂15岁时赴马来西亚求学、工作，此后常年往返于中马两国。2015年，他创立华裔天下国际文化传媒集团，从地产业务起家，经过多年经营，公司已发展为集文化地产、泛娱乐、国际贸易、教育投资、金融服务为一体的文化传媒集团。

“匠人精神是中华民族优秀传统文化中的一项宝贵精神资源。我想借此活动在中国与其他国家之间架起一座文化桥梁，整合侨界资源，传播中国的匠人精神，向世界展示真实、立体、全面的中国。”张继堂说。

积累文化交流经验

2018年，在马来西亚吉隆坡国家体育场，张继堂的公司制作出品的电影《李宗伟——败者为王》举办首映礼，吸引超两万名观众，创造了马来西亚最大规模的电影首映礼纪录。

“李宗伟是马来西亚家喻户晓的羽毛球运动员，在中国也有很高的知名度。运动员为梦想奋斗拼搏的故事题材在中马两国都很受欢迎。”张继堂说，“无论是将马来西亚电影引进中国，还是助推中国文化品牌走向海外，我们一直尝试以当地民众喜闻乐见的方式来开展文化传播工作。”

“海内外华侨华人同根同源。作为文化传媒公司，我们公司一直希望将中华文化和华侨华人住在国文化联通起来，让海外华侨华人受众产生更多情感共鸣。”张继堂说，在公司开发影视文化品牌的过程中，他不断积累着中外文化交流的经验。

让海外朋友爱上苏州

“我是土生土长的苏州人，对苏州文化情有独钟。”在张继堂看来，传播苏州文化是自己作为苏州人的天然使命。说苏州话、听苏州评弹、赏昆曲、游园林……苏州的一草一木、一词一曲都让他时常挂怀。

2019年，由北方出版传媒与华裔天下共同打造的北方文化新谷（苏州）影视文创产业基地在苏州吴中区正式启动。这是全国首家定位侨文化传播的影视产业基地，率先尝试“IP+融媒体+电商产业落地”的产业融合方式。

2021年，在苏州侨联的支持指导下，苏州市华侨文化促进会成立，张继堂当选为会长。

今年7月，“侨聚长三角 智汇新天堂”华侨华人高层次人才创新创业峰会暨吴江国际精英创新创业洽谈会在苏州吴江举办，张继堂受聘担任苏州市侨务引智引资海外顾问，继续为华侨华人助力苏州发展牵线搭桥。

“‘上有天堂，下有苏杭’，苏州既有苏式园林、昆曲、苏绣等历史悠久的传统艺术，如今又孕育了诸多高科技创新企业。苏州有许多文化元素值得发掘推广。”张继堂说，“目前，我们正在筹备开发苏州城市文化品牌，助推苏州文旅‘出海’。我非常愿意做苏州的海外推介者，让更多海外朋友了解苏州、爱上苏州。”

(责编：贾文婷、刘叶婷)