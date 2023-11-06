海外网 陆宁远

在土耳其伊斯坦布尔街头，市民与猫嬉戏。

土耳其驻华大使馆供图

无论是在街头巷尾还是在广场公园，走在伊斯坦布尔的大街小巷，随处可见猫的身影。在这座历史悠久的千年古城，猫已经成为最有特色的代名词。

伊斯坦布尔市公布的数据显示，伊斯坦布尔约有12.5万只流浪猫，使得这里成为名副其实的“猫之城”。各种颜色、体型和年龄的猫在这座城市几乎随处可见，徜徉街头就会发现，有的猫在汽车引擎盖上伸着懒腰享受“日光浴”，有的猫大摇大摆地“搭乘”公交车邻人而坐，有的猫则在街边自动喂食站“集结”等待行人投喂，还有的猫常年躲在咖啡厅或图书馆的角落眯眼休憩……真是伊斯坦布尔的一道别样风景。

猫与这座城的故事，最早可以追溯到700年前，是伊斯坦布尔最古老的“居民”之一。据英国广播公司报道，在14世纪的伊斯坦布尔，由于城市建筑多为木质构造，易招鼠患，因此居民多饲养猫用以捕鼠。久而久之，在伊斯坦布尔大街小巷，猫的数量越来越多，它们中的多数没有固定“主人”，当地人也都习惯了这种散养猫的状态。

伊斯坦布尔人爱猫，并非只停留于临时起意的摆拍或随手投喂食物，在伊斯坦布尔街头，随处可见自动猫粮贩卖机，只需要投入两个塑料瓶就可为流浪猫换来一顿美餐。当地市政府还创设了“兽医流动巴士”驻扎在城市不同区域，为流浪动物提供医疗救治服务……人类与动物和谐共生的场景在这座古城频频上演。

不少远道而来的游客评价说，土耳其可谓遍地“猫咖”。都市有猫并不少见，但能得到“爱猫之城”的美誉，足以体现这座城市所拥有的深切人文关怀。伊斯坦布尔，等待着更多游客来此感受人与自然充满爱意的温暖。

(责编：贾文婷、刘叶婷)