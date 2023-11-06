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大使特意准备了“示意图”（采访手记）

海外网 吴正丹
2023年11月06日09:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　走进土耳其驻华大使馆宽敞的会客厅，一座中式木雕置物架引起了“我在中国当大使”栏目组的兴趣，架子上搁置着各色各样的瓷器，古色古香的气息扑面而来。

　　端详木架上的瓷器，白色瓷瓮鎏金装饰，瓮身几朵蝴蝶兰的纹样栩栩如生；细口瓶上布满金色与碎花的带状条纹。还有一只瓷盘别具一格，红色釉彩描绘了土耳其国旗上的星月标志……中土源远流长的丝路故事从使馆陈设中可见一斑，而瓷器正是中国与土耳其千年丝路情缘的见证。

　　在与土耳其驻华大使伊斯梅尔·哈克·穆萨的交流中，大使对“一带一路”这个话题谈得很深入。“10年来，共建‘一带一路’取得历史性成就，成果惠及150多个国家。”穆萨大使回忆起2019年首列途经土耳其的中欧班列开通的情形。“列车从中国腹地西安出发，经过土耳其的马尔马拉海底隧道，一路畅通无阻抵达欧洲。”大使拿出早已准备好的示意图展板，兴致勃勃地介绍：“知道你们要来，我们特意准备了这幅地图，可以直观地了解土耳其‘中间走廊’计划与‘一带一路’倡议是如何对接的。”穆萨大使先在地图上准确点出北京与喀什的位置，接着引导我们看向中亚地区，介绍了穿越阿塞拜疆、土耳其和格鲁吉亚三国的巴库-第比利斯-卡尔斯铁路。“接下来就来到伊斯坦布尔。”大使说，土耳其充分发挥地跨亚欧的地理优势，在博斯普鲁斯海峡投资兴建了亚欧大陆桥和海底隧道。“经由‘一带一路’，从北京、西安到伊斯坦布尔、伦敦，万里路途大大缩短，为人们的出行提供了便利。”穆萨大使说。

　　在土耳其红茶的缕缕茶香中，我们聆听大使的讲述，记下一个个跨越山水的故事，感受着这份流传千年的深厚情谊。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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