伊斯梅尔·哈克·穆萨

土耳其和中国的交往可追溯到几个世纪前。自2010年建立战略合作关系以来，两国从经济到贸易、从文化到教育、从旅游到交通等各领域的合作取得了显著进展，在各行业交往密切；加强双边关系的同时，两国在地区和全球合作上互动频繁。

土耳其从一开始就大力支持中国提出的“一带一路”倡议，土耳其“中间走廊”计划与“一带一路”倡议有天然的协同。2020年12月，首趟对华出口商品货运班列从土耳其出发抵达中国，成为开辟便利贸易新航线的转折点。“一带一路”倡议和“中间走廊”计划不仅促进了两国合作，也为地区和全球稳定、繁荣与发展提供了机遇。

阿达纳胡努特鲁电厂是两国建交以来中资企业在土耳其直接投资金额最大的项目，电厂位于土耳其南部阿达纳地区，是“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”战略对接的重点项目。该电厂于2022年投入运行，在2023年2月土耳其经历严重地震灾害后完好无损、屹立不倒，持续为该地区提供电力供应。

我们希望将来能有更多合作项目为土耳其可持续发展作出贡献。加大中国在土耳其“一带一路”倡议范围内的投资，推进基础设施领域合作，在双赢的基础上利用好“数字化转型”福利，不仅为商界作出直接贡献，也将有助于深化土中关系。

土耳其根据联合国可持续发展目标，与国际社会保持积极合作。土耳其签署了《巴黎气候协定》，力争到2053年实现净零排放目标，并愿与其他国家在电动汽车、绿色能源、数字技术等领域开展合作。土方赞赏中方在这些领域取得的进展以及为国际社会作出的贡献，愿与中方一道，将此领域纳入双边合作。

源远流长的历史交往、独特的区位地理优势、前景广阔的发展需求等推动土耳其和中国进行更密切、更有力的合作。两国关系在各领域得到深化和发展，不仅有利于两国人民的福祉，也将为地区和全球的和平、稳定与发展作出重要贡献。

（作者为土耳其驻华大使）

(责编：贾文婷、刘叶婷)