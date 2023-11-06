海外网 武慧敏

土耳其驻华大使伊斯梅尔·哈克·穆萨近照。

海外网 陆宁远摄

“想要带你去浪漫的土耳其”，一句流行歌词让不少人对土耳其心驰神往。土耳其驻华大使伊斯梅尔·哈克·穆萨在接受本报采访时表示，希望能看到更多土耳其和中国的“双向奔赴”，促进两国关系更加紧密。

“见证了‘中国制造’的品质”

2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，获得国际社会高度关注。2015年10月，中国政府与土耳其政府签署关于将“一带一路”倡议与“中间走廊”倡议相衔接的谅解备忘录，为两国深化合作注入新动力。

作为备忘录签署的见证者之一，穆萨对此印象深刻。他说，土耳其是最早支持共建“一带一路”的国家之一，在双方共同努力下，“一带一路”倡议与土耳其“中间走廊”计划深度对接，务实合作成果不断落地，由中国企业承建的现代化电厂胡努特鲁电厂就是其中之一。2022年6月28日，胡努特鲁电厂1号机组顺利投运，项目总装机容量1320兆瓦，排放优于欧盟标准。项目建成后，每年可为土耳其供应电力90亿千瓦时，成为土耳其最稳定的能源保障。穆萨表示，这一项目的顺利运转可以看出两国在“一带一路”倡议下合作的巨大潜力。

穆萨说，在“一带一路”倡议下，中国企业对土耳其的投资热情不断提高，投资领域正向基础设施、能源、通讯等多领域拓展，大型合作项目不断出现。土耳其昆波特码头是“一带一路”沿线重要港口，中资企业联合体收购码头65%股权后，保留了土方全部运营团队和员工，实施本地化管理，集装箱吞吐量和营收不断增长。同时，由中国企业参与建设的连接土耳其首都安卡拉和伊斯坦布尔的高速铁路（安伊高铁），是中国企业在海外组织承揽实施的第一个电气化高速铁路项目，已成为中国高铁的亮眼名片。“两国在‘一带一路’倡议下有着广阔的合作增量空间，我曾经体验过由中国企业参与建设的安伊高铁，感觉很棒。从中我看到了中国企业的效率，见证了‘中国制造’的品质。”穆萨说。

学习中文有“诀窍”

随着经贸往来日益密切，中土两国人文交流也热气腾腾。“学习汉语”成为越来越多土耳其人的选择。土耳其有多所孔子学院，成为土耳其人学习中文、了解中国文化的新窗口。土耳其学生在这里不仅可以学习中文，还能领略独具魅力的中国文化，加入人文交流的行列，为两国关系发展注入新的动力和活力。

穆萨曾学过中文，未来还将继续学习，他分享了自己学中文的“诀窍”：“学好中文并不容易。在我看来中文很有意思，每个汉字都有自己的故事，理解汉字背后的意思对学好中文很有帮助。”

“到中国去”也受到越来越多土耳其人的青睐。北京、上海、广州、香港……随着两国更多直飞航班的开通，两国人员流动更加便捷。穆萨认为，要真正了解一个国家，就要亲身去这个国家。“中国很美，中国朋友对我们很友好。当你身处中国，会感受到其快速发展。”穆萨说。

随着中土友好的民意基础不断夯实，两国人民有了更多的“双向奔赴”。今年8月10日，文化和旅游部办公厅发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知》，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，土耳其位列其中。穆萨表示：“中国恢复中国公民赴土耳其的团队游对土耳其意义重大，后续将有更多成效，不仅会为旅游业带来收入，更有利于促进两国文化交流，我们乐见土中两国更多双向交流，让这两个有着源远流长历史的国家友好关系更近一步。”

患难中更见真情

中土双方守望相助、携手共进，在患难中更见真情。今年2月6日，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强震，造成重大伤亡。中国救援队派出救援人员21批次、308人次，搜索评估建筑87栋，排查总面积超过70万平方米，共营救被困人员6人，搜寻遇难者11人。在频繁余震的侵袭中，在灰尘和砂石的包围中，中国救援队不停奔走、探测、破拆、救助，以实际行动践行着人类命运共同体理念。

地震发生时，穆萨正在土耳其。他说，中国救援队第一时间赶到灾区，争分夺秒地冲进废墟，努力寻找每一个可能的生命迹象，小心翼翼地救治伤员。“我真被中国救援队的救援质量和人道主义精神所深深震撼。”穆萨说。

“谢谢你们”“这就是人类命运共同体的守望相助”“你们太棒了”……救援完成后，土耳其网友在社交媒体上写下对中国救援队的感激和称赞。穆萨说，中国救援队和土耳其人在危急时刻建立起了深厚友谊，土耳其人民对中国救援队深怀感恩之情，这次经历也让两国在应急管理等领域有了探索更多合作的可能，“我们两国齐心协力，未来将有更多的合作空间。”

今年6月，土耳其驻中国成都的总领事馆开馆，同时开通了伊斯坦布尔和成都之间的直飞航班。穆萨希望通过这些举措传承两国的“丝路友谊”：“我们期待深化对华各领域合作，全方位加强两国根深蒂固的双边关系，让两国人民加深彼此了解、联系更加紧密。”

(责编：贾文婷、刘叶婷)