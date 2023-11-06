4日上午，作为2023（菲律宾）世界闽南文化节系列活动之一，闽南传统技艺及文创产品展暨安溪铁观音海外推广专场品鉴会在菲律宾马尼拉举行。

菲华各界联合会主席蔡永宁，泉州市委常委、宣传部部长、泉州市海外联谊会会长刘林霜等参加活动。

泉州工艺美术历史悠久，品类繁多，技艺精湛，享誉海内外，是闽南文化的重要组成部分。此次闽南传统技艺及文创产品展集中展示了泉州工艺美术精湛工艺和独特魅力，涵盖了石雕、陶瓷、木雕、彩绘、木偶头等15种传统技艺和文创作品，共计200多件，进一步弘扬了闽南优秀传统文化，增进泉州与世界各地闽南人的合作交流，扩大泉州闽南传统技艺的知名度和影响力，提升闽南文化软实力。

在安溪铁观音海外推广专场品鉴会现场，茶艺、南音、木偶等非遗表演精彩纷呈，吸引了广大海外茶客的青睐。通过互动品鉴，大家对安溪铁观音独特的口感和香气赞不绝口。现场也同步播放宣传片《这里是安溪铁观音》，在海外进一步宣传推广安溪铁观音茶文化。

大师组团赴菲律宾再续“海丝”商脉

闽南传统技艺及文创产品展洽会暨

安溪铁观音海外推广专场品鉴会侧记

赏大师精品、品铁观音、抢购文创产品……今日，闽南传统技艺及文创产品展暨安溪铁观音海外推广专场品鉴会活动现场热闹非凡，活动启动半日泉州市工艺美术大师带往菲律宾的文化产品就被抢购大半，深受当地群众和海外华人喜爱。

活动期间，泉州和马尼拉以及来自世界各地的嘉宾、闽南手工艺爱好者通过文化艺术交流活动，进一步促进了双方优势互补、资源共享，共同推动中华民族优秀传统文化，闽南文化的保护与传承。泉州市中国工艺美术大师林建胜、吴德强和杨婉红、黄紫燕、蒋清兰、张红萍、张丽娇、林金泽和伍建东等7位省、市级工艺美术大师以及吴汉平、郑巧玲等2位文创企业代表的作品参展，并到现场参加洽谈活动，组团赴菲律宾再续“海丝”商脉。部分工艺美术大师和非遗代表性传承人进行传统技艺展示，生动诠释传统工艺与现代生活的交融，让大家现场体验精湛的传统技艺、品味深厚的闽南文化底蕴。

“泉州市共有37个技艺品种，其中，德化陶瓷、惠安石雕、江加走木偶头、永春香道等17项技艺入选国家非物质文化遗产保护名录，惠安木雕、泉州（杨氏）锡雕、闽南砖雕等89项技艺分别入选福建省级、泉州市级非物质文化遗产保护名录。”泉州市城镇集体工业联合社相关负责人说，泉州作为中国工艺美术之都，已形成“雕刻工艺”“陶瓷制品”“藤铁工艺”“香制品”“树脂工艺品”等产业集群，2022年全市有工艺制品企业7000多家，实现销售产值突破1400亿元，出口交货值600多亿元，占全国约16%，泉州已发展成为全国工艺美术的重点产区和出口基地。

2023（菲律宾）世界闽南文化节安溪铁观音品鉴会分国内专场和海外专场。安溪铁观音国内品鉴专场已于7月23日邀请“菲律宾媒体世遗泉州行”一行探访安溪铁观音非遗民俗文化展示馆并与省级非遗传承人陈两固大师亲切互动。在互动中品鉴中华茶韵，来自菲律宾国家电视台PTV4、SMNI电视台、马尼拉时报、菲律宾星报、马尼拉公报、菲中电视台、华人头条、菲龙网、联合日报、菲华日报、菲律宾商报等11家媒体的19名媒体人组成采风团参加。

此次安溪铁观音品鉴会海外专场旨在进一步打响安溪铁观音影响力，在海外弘扬特色 “茶” 文化。省级非遗传承人（铁观音制作技艺）陈两固现场进行铁观音品鉴宣传，茶叶工程师、乌龙茶（铁观音）非遗传承人李丽娟的“龙尖壹号”茶叶现场展示也深受菲律宾民众的欢迎，此次活动进一步推动安溪铁观音在海外的影响力。

来源：泉州发布、泉州通客户端

(责编：崔越、刘叶婷)