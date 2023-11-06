人民网堪培拉11月5日电 （记者陈效卫）2023年11月3日，由新西兰华商俱乐部主办、奥克兰商会和Channel 33新西兰中文电视台协办的新西兰华商俱乐部年度演讲暨颁奖晚宴在奥克兰Cordis酒店隆重举行，来自新西兰的华商和特邀嘉宾600多人出席。

出席晚宴的重要嘉宾有：中国驻新西兰大使王小龙、奥克兰市长韦恩·布朗，副市长德斯利·辛普森，新西兰前贸易部长托德·麦克莱国会议员，前科技创新部长保罗·戈德史密斯议员，梅丽莎·李议员和张雋浩议员，中国驻奥克兰总领馆总领事陈世杰，副总领事王俊超，中国驻新西兰商务公参陈志阳，驻奥克兰商务领事王燕，新西兰前贸易部长蒂姆·格罗泽，新西兰国家党前主席彼得·古德费洛等。

晚宴现场。摄影：百年图片社

主办方新西兰华商俱乐部主席、前国会议员杨健博士，协办方奥克兰商会首席执行官西蒙·布里奇斯（Simon Bridges）和33中文电视台总经理宋雨璇也出席了活动。

王小龙大使在主旨演讲中指出，今年以来，中国经济顶住了国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的逆风，总体保持了强劲发展势头，仍然是全球经济增长的重要引擎。不仅如此，中国经济在从高速增长向高质量发展的转型过程中迈出了坚实步伐。

王小龙大使强调，经贸合作一直是中新关系的重要支柱，是双边关系的“推进器”和“压舱石”。最新数据显示，截至2023年9月的一年内，新西兰27%的出口以中国为目的地，中国依然是新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。

中国驻新西兰大使王小龙。摄影：张凯

王小龙大使相信，随着中国经济高质量发展扎实推进，高水平开放继续深化，中国市场必然将为新西兰企业提供更多机遇。

展望下一个50年，王小龙大使给新西兰工商界发展对华经贸合作提三点建议：一是巩固传统优势；二是提高合作水平；三是拓展新增长点。

王小龙大使最后强调，互利共赢始终是中新关系的本质和主流。双方在平等互利基础上开展的务实合作是两国整体关系发展的重要支柱和引擎，而整体双边关系的稳定发展，也为双方务实合作的开展提供了最坚实有力的保障。

随后，奥克兰市长韦恩·布朗致辞。他首先用中文向华社致以问候，并感谢华社的支持。他向华社介绍了他对奥克兰市政的想法。

奥克兰市长韦恩·布朗。摄影：张凯

演讲之后，杨健博士宣布新西兰华商联合总会成立。作为首任主席，杨健博士感谢各会员单位的支持，期待合作。他指出，联合总会的成立是新西兰华社具有划时代意义的事件。新西兰华商俱乐部是企业沟通交流的平台，联合总会则是商会沟通交流的平台。

新西兰华商联合总会主席杨健。摄影：张凯

新西兰华商联合总会首任轮值会长、新西兰山东总商会会长马永新在视频致辞中强调，联合总会是团结众多华商、整合资源、推动合作的平台。他相信，联合总会这一创新之举，必将团结更多杰出华商，续写更多励志的华商故事，为新西兰的经济贸易发展贡献华商的力量。

包括新西兰山东、天津、湖南、福建、江西、吉林、辽宁、东北、海南、内蒙、山西、广西、黑龙江、贵州、甘肃、北京、江苏、粤商、河南商会及新西兰百货商会和新西兰华商俱乐部共二十一个商会组织成为联合总会的首批会员。

新西兰华商联合总会首批会员代表上台亮相。摄影：张凯

在晚宴的下半场，托德·麦克莱前贸易部长致辞。他强调了中国对新西兰经济的重要性，相信他所代表的新政府在组成后将继续加强与中国的经贸往来。

随后，晚宴进入华商俱乐部的年度颁奖环节。华商俱乐部设立年度奖项，为的是表彰在不同方面表现优异的会员企业，鼓励会员奋发进取，不断创新。

俱乐部共设立了五个奖项，分别是：年度创新奖、年度创业奖、年度企业奖、社会贡献奖和年度会员奖。

获得新西兰华商俱乐部2023年奖项的会员企业是：

年度创新奖：Unipharm Healthy Manufacturing / 新西兰联合制药

年度创业奖：Hanergy / 新西兰汉能电力

年度企业奖：Mars Living Construction

社会贡献奖：New Zealand Skills and Education Group / 新西兰科技教育集团

年度会员奖：Philip Lin / 林勇

晚宴在热烈的气氛中结束。

(责编：苏缨翔、杨牧)