人民网曼谷11月5日电 （记者孙广勇）11月4日，中国教育部中外语言交流合作中心、世界汉语教学学会主办的“《国际中文教师专业能力标准》与本土中文教师培养认证”国际学术研讨会在曼谷成功举办。中国驻泰国使馆教育参赞冯俊英，中外语言交流合作中心党委副书记、世界汉语教学学会秘书长宋永波，泰国宣素那他皇家大学校长初迪甘·诗薇本等嘉宾出席开幕式并致辞。

研讨会上，来自中国、泰国、马来西亚、越南、柬埔寨的11位专家学者出席研讨会并围绕教师标准就中文教师的专业结构、本土中文教师培养培训、专业认证等做了专题报告。泰国、马来西亚、韩国、印度尼西亚等十多个国家中文教师、国际中文教育志愿者逾千人以线上线下的形式参加研讨会。

《国际中文教师专业能力标准》是中外语言交流合作中心联合13个国家27所高校、社团和企业历时3年研制而成，由世界汉语教学学会发布的国际性中文教师标准。该标准的发布具有里程碑意义，将为国际中文教师的教育教学活动、专业发展、职业生涯规划提供了参考和依据，并有助于世界各国提高中文教师的专业能力，促进高质量的国际中文教育发展。

本次研讨会由世界汉语教学学会标准与认证工作委员会、汉考国际与泰国宣素那他皇家大学联合承办。

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