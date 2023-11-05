蒙古国第十届中学生中国民族舞蹈大赛举办

人民网乌兰巴托11月4日电（记者霍文）11月3日，蒙古国第十届中学生中国民族舞蹈大赛在乌兰巴托歌剧院举办。本届大赛以“绚丽民族风，舞动中蒙情”为主题，由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办，旨在加深中蒙两国文化交流，促进中蒙文明互鉴。来自蒙古国16所中学的52个节目近300名选手同台竞技，一展风采。

比赛现场，选手们衣袂飘飘，翩跹而舞。一曲悠扬婉转的琵琶声为本次比赛拉开了序幕，少女轻抚琵琶，诉说着属于她的故事；青绿衣的色彩，仿佛流动的青绿水墨，时而刚健遒劲，时而柔婉婀娜；风华正茂，挥斥方遒，白衣少年，纸扇飞舞，那是一群意气风华的书生少年郎迈着流畅的舞步向我们走来......比赛节目精彩纷呈，不时博得台下观众的阵阵喝彩。

经过近4个小时的激烈比拼，贺希格中学的节目《逍遥愁》一举夺冠；贺希格中学的节目《唐宫夜宴》和普通话中学的节目《散乐图》《只此青绿》获二等奖；普通话中学的节目《纸扇书生》、古尔万塔米尔中学的节目《狐狸》、达尔汗彩虹中学的节目《沁莲》、国立第23中学的节目《千手观音》、贺希格中学的节目《扎西德勒》获得三等奖。贺希格中学、普通话中学和达尔汗彩虹中学荣获“最佳组织单位奖”。

据悉，蒙古国中学生中国民族舞蹈大赛已举办十届，成为蒙古国传播中国文化的著名品牌赛事。中国民族舞蹈作为中华民族的瑰宝，孕育着中华民族深厚而丰富的文化底蕴。蒙古国的莘莘学子用舞蹈语言展示了对中国传统文化的多样性理解和认知，增进了中蒙友谊。

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