人民网里约热内卢11月3日电 （记者宋亦然）罗索消息：当地时间11月3日，多米尼克总统伯顿在多独立45周年庆典大会上为中国援多农业技术专家组组长孙浩杰颁发多米尼克国家杰出贡献勋章。该勋章是多米尼克政府颁发的国家级最高荣誉之一，由多总统亲自授予，以表彰在公共部门、农业、政治等领域为多作出杰出贡献的个人。中国驻多米尼克大使林先江应邀出席庆典仪式。

多米尼克总统伯顿向孙浩杰授勋现场。中国驻多米尼克大使馆供图

庆典大会由多内阁秘书卡琳·普雷沃斯特主持。普雷沃斯特向孙浩杰及其带领的中国援多农业技术专家组与多米尼克农业部的密切合作表示感谢。经过18年的努力，孙浩杰带领专家组顺利建成并运营了“海斯堡园艺中心”和“中多现代农业中心”；他还积极致力于推动“中多农业科技综合楼”及配套组培实验室的可行性研究、规划和建立，为引进组培快繁技术奠定了坚实基础，为多米尼克农业现代技术升级和农业产业发展作出了杰出贡献。

多米尼克总统伯顿和驻多米尼克大使林先江与中国农业技术专家组合影。中国驻多米尼克大使馆供图

此外，他带领专家组成功引进了适合多米尼克当地种植的彩椒、西兰花、哈密瓜、火龙果等多种高附加值新品种经济作物，每年为多数千名农民提供关键的技术支持，为上千名学生传授农业技术知识，并每年培育数十万株优质种苗无偿分发给当地农民。

中多农业技术合作项目是中国政府援助多米尼克的重要民生项目，由中国新天国际经济技术合作（集团）有限公司承担，由中国农业技术专家组具体实施。该合作项目自2005年启动以来，圆满完成了各项任务，赢得了多米尼克政府以及社会各界的高度认可。

多米尼克农业部于2020年和2021年，分别授予专家组“农业现代化和可持续发展贡献奖”和“携手合作抗击新冠疫情贡献奖”。多米尼克总理斯凯里特称赞项目“为多米尼克农业现代化发挥了关键作用”，同时“感谢中国专家多年来为多米尼克引进新品种，传播新技术，带来新理念”。

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