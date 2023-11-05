 波兰“中国电影节”在华沙开幕 

人民网华沙11月4日电（记者李增伟、禹丽敏）2023波兰“中国电影节”于日前在华沙文化电影院开幕，中波两国各界200多人出席开幕式，并观看影片《流浪地球2》。

中国驻波兰大使孙霖江在开幕式上致辞说，中波建交74周年来，两国电影艺术交流为促进中波人文合作、增进民心相通、巩固传统友谊发挥了重要作用。希望通过本届“中国电影节”的举办，让波兰观众更好地了解中国、熟悉中国，进一步推动中波电影交流与合作，加深两国人民友谊，加强文明交流互鉴，为推动构建人类命运共同体注入新活力。

波兰电影家协会总经理阿德里安娜·皮尔西桥耐克·波多格罗茨卡在致辞中说，30多年来波兰电影家协会一直致力于在当地介绍推广中国电影，中国电影是了解中国悠久历史、传统和文化的窗口。

中国电影资料馆副馆长张旭霞表示，波兰电影有着悠久历史，在世界电影史上占据重要地位，安杰依·瓦伊达等一大批电影导演使波兰电影蜚声国际，也被中国观众所喜爱，希望这次电影放映让两国民众加深了解，推动文化交流。

据悉，本届“中国电影节”由中国驻波兰大使馆、波兰电影家协会和中国电影资料馆主办，于11月3日至7日在华沙和格丁尼亚两地举办，为观众带来《流浪地球2》《脐带》《长空之王》《人生大事》《爱情神话》和《你好，李焕英》共六部影片。

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