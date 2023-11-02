尼日利亚2023“中国文化进校园”舞蹈大赛成功举行

人民网阿布贾11月1日电 （记者姜宣） 当地时间10月31日，由中国驻尼日利亚大使馆和中国文化中心主办、尼日利亚联邦首都区中等教育委员会协办的2023“中国文化进校园”舞蹈大赛，在尼日利亚中国文化中心成功举行。中国驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大、尼联邦首都区中等教育委员会主任拉丹等出席，来自联邦首都区20支参赛队伍200余名师生参加了活动。

该比赛为一年一度的重要中尼文化交流活动，已经持续了十多年，主要在由中国驻尼使馆在尼首都区设有“中国之角”的13所学校中举行。目前，“中国之角”已经成为了尼日利亚学生学习中国文化，促进中尼文化交流的重要平台。

李旭大表示，中尼都是历史悠久的文化大国，文化在两国关系中发挥着重要作用。他叮嘱学生们努力学习知识文化，掌握好技能，未来成为对社会有用的人。

拉丹对中方提供“中国之角”并举办舞蹈大赛表示感谢。他说，没有文化的民族就是一个没有身份认同的民族，文化遗产是民族的骄傲。这次舞蹈大赛不仅仅是一场比赛，也是一种文化的复兴。

本次比赛分为中国舞蹈展示和尼日利亚舞蹈展示两个类别，中尼双方5位评委根据舞蹈创意、编排、表演、服装、观众反应等多个指标，公平地评选出各大奖项。最终，杜西中学摘得中国舞蹈展示和尼日利亚舞蹈展示两大桂冠，格瓦林帕中学和阿波中学荣获中国舞蹈展示亚军，格瓦林帕中学和拉哈玛中学荣获尼日利亚舞蹈展示亚军。

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