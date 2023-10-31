中国驻大阪总领事薛剑（左八）、中国国家电影局副局长陆亮（右八）等与电影节嘉宾合影。（图片由中国驻大阪总领馆提供）

新华网大阪10月31日电（记者郭丹）“纪念中日和平友好条约缔结45周年——2023大阪中国电影周”日前在日本隆重开幕，上映影片的主创人员及中日各界友好人士、影迷等700余人参加了开幕式。

开幕式在关西地区中日青少年代表表演的舞蹈《长安三万里》中拉开帷幕。

中国驻大阪总领事薛剑在致辞中表示，过去一年，中国经济稳步恢复向好带动电影市场强劲复苏，中国电影百花齐放、爆款频出，涌现出了更多“叫好又叫座”的作品。期待中日双方继续互学互鉴，引进彼此优秀作品，深化电影人之间的交流，为两国人民拓宽了解彼此的生动窗口。

中国国家电影局副局长陆亮在致辞中表示，中日两国在电影方面的互鉴合作持续不断。两国优秀电影是增进文化交流、促进民心相通的桥梁，在推动产业合作和文明互鉴方面发挥了不可替代的作用。期待继续以“大阪中国电影周”为平台，不断深化中日电影全方面交流合作，拓宽两国人民沟通往来的文化之路，为中日两国友好交往、共建人类命运共同体创造更加美好的未来。

开幕式上播放了电影《封神第一部 朝歌风云》。该片导演乌尔善、主演费翔，以及徐峥等其他影片的主创人员也一起来到现场与观众热情互动。此外，来自辽宁歌舞团以及日本吉本兴业的艺术家们也为现场嘉宾带来了精彩演出。日本关西担当特命全权大使姬野勉还使用中、日、英三语祈愿中日电影文化交流美好未来。

本届电影周得到了中国国家电影局、NPO法人日中电影节执行委员会、中国电影资料馆、中国驻大阪旅游办事处、梅田东宝影院的大力支持。10月26日至11月1日将陆续上映《封神》《满江红》《长安三万里》等16部中国电影，涵盖家庭、亲情、爱情、励志、奇幻、历史、纪实等多种题材，丰富多彩。

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