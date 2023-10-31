10月29日，以军地面部队在加沙地带内部进行军事行动。新华社发（以色列国防军供图）

以色列总理内塔尼亚胡30日晚在特拉维夫举行的外国记者会上表示以方不会在加沙停火，以国防军同日发表声明说以军继续扩大在加沙的陆海空作战行动。另据埃及方面消息，60辆运载援助物资的卡车当天从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带，规模创下新一轮巴以冲突以来之最。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

以总理说不会停火

加沙超8300人死亡、超2.1万人受伤

以色列总理内塔尼亚胡30日晚在特拉维夫举行的外国记者会上表示，以色列在加沙地带停火即意味着以色列向巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）投降，“这不会发生”。

10月30日，以色列总理内塔尼亚胡在特拉维夫出席记者会。新华社记者王卓伦摄

以色列国防军30日发表声明说，以军当天继续在加沙地带发动地面攻击，打死数十名哈马斯武装人员。以军地面部队引导战机击中一栋楼体，当时楼内有20多名哈马斯武装人员。当天，以军还打死数名哈马斯高级将领，其中包括海上作战指挥官和反坦克导弹部队指挥官。

声明说，过去几天，以军袭击了600多个哈马斯目标，包括武器库、反坦克导弹发射阵地以及哈马斯武装人员藏身处。据以方发布数据，自7日巴以爆发新一轮军事冲突以来，哈马斯已向以色列发射8000多枚火箭弹。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门30日发表声明说，以军在加沙地带的行动已造成8306人死亡、超过2.1万人受伤。目前加沙地带至少25家医院无法运作。

加沙收到迄今“最大”一批援助

通信和网络正逐步恢复

联合国人道主义事务协调厅30日说，33辆装载水、食品和药品的卡车29日进入加沙地带。埃及拉法口岸消息人士30日对新华社记者说，第八批共60辆运载援助物资的卡车当天通过拉法口岸埃及一侧进入加沙地带，这是自21日以来规模最大的一批援助物资。这名消息人士说，“由于以色列阻挠，运送物资的车队被迫推迟”。

10月29日，工作人员在加沙地带南部城市汗尤尼斯的一家医院搬运医疗援助物资。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

另据巴勒斯坦方面消息，29日凌晨开始，通信和网络在加沙地带逐步恢复。新华社记者与失联一天多的加沙同事取得联系，后者表示当地状况非常糟糕，“我们仿佛生活在坟墓里”。巴勒斯坦电信公司27日晚宣布，由于以色列战机密集轰炸，加沙地带所有通信和互联网服务完全中断。

国际刑事法院检察官卡里姆·汗29日访问拉法口岸后表示，“根据国际刑事法院规定，阻碍向加沙民众提供救援物资可能构成犯罪”。

以军说解救一名被挟持的士兵

以色列国防军30日晚发表声明说，一名被挟持进入加沙地带的以军士兵在以军于加沙地带的地面行动中被解救。

根据声明，这名士兵于10月7日本轮巴以冲突爆发当天被哈马斯武装人员挟持进入加沙地带。

声明说，该士兵接受了体检，身体情况良好，并已与家人见面。以色列国防军和以色列国家安全总局（辛贝特）将继续尽全力解救被挟持人员。

10月29日，在以色列北部城市谢莫纳，以军士兵和急救人员在一处被火箭弹击中的现场执勤。新华社发（阿亚尔·马尔戈林摄/基尼图片社）

黎巴嫩真主党说击落以色列无人机

黎巴嫩真主党29日宣布，用地对空导弹击落黎巴嫩与以色列交界附近上空的一架以色列无人机。

黎巴嫩真主党说，以军无人机在距离黎以边境大约5公里的希亚姆镇附近被击中，最后坠落在以色列境内。路透社援引两名黎巴嫩安全部门人士的话报道，这是巴以新一轮冲突爆发以来，黎巴嫩真主党首次宣布击落以军无人机。

以色列军方未就此置评。不过，以军29日指认一组武装人员试图从黎巴嫩南部一处区域向以色列发射反坦克导弹，以军以空袭回击。（综合新华社驻外记者报道；编辑：徐晓蕾、陈立希、闫珺岩）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)