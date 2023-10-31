人民网记者 吴思萱

智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥。智利水果出口商协会供图

“共建‘一带一路’倡议十分重要，促进智中两国在不同领域加强合作，推动双方实现设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，也实实在在惠及共建国家的人民。” 智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥日前在接受人民网记者专访时表示，智中自贸协定是中国与拉美国家签署的第一个自由贸易协定，在智中自贸协定和“一带一路”框架下，两国经贸往来密切，各领域在友好互信基础上开展广泛合作，中国已成为智利第一大贸易伙伴，智利是中国在拉美第三大贸易伙伴。

就水果行业，马兰比奥举例，据智利水果出口商协会统计，目前，中国是智利水果的第二大目的国，占智利向世界出口水果总量的25%。樱桃、鲜食葡萄、蓝莓、猕猴桃、柑橘等水果对华出口量突出，智利2022-2023年水果出口季对华出口新鲜水果超57万吨，是2015-2016年水果出口季对华出口量的两倍多。“中国开放的市场对提升智利水果的出口十分关键。”

马兰比奥称赞：“中国是世界第二大经济体，始终致力于推动自身经济不断增长、社会长久稳定、人民生活持续改善，对全球经济发展作出积极贡献。无论是过去还是现在，中国的经济增长及其对世界的开放，都至关重要。”

马兰比奥曾多次访问中国，积极了解中国市场和中国消费者，推动两国贸易往来。他说：“上个月我刚结束一趟中国之行，去到了多个城市，探讨提升智利水果对华出口量和出口品种的可行性，旨在让更多的中国消费者品尝到智利优质、安全、香甜的新鲜水果。”

中国不断提升的生鲜技术和中国人民的友善给马兰比奥留下深刻印象。他与记者分享：“每次来中国访问，总能受到非常热情的接待，最吸引我关注的是中国又有了先进的新技术来改善水果的分销和储存。”以上个月的访华为例，马兰比奥走进了武汉批发市场、与当地有关部门和市场代表开展深入交流，共商智利水果更直接抵达华中地区之计。“通过参观相关设施，我们真切感受到了当地接收和保鲜水果的方式与能力。”

马兰比奥提到，智利水果出口商协会积极推动智利杏桃类鲜食核果植物的对华出口，并努力推进智中两国之间电子植物检疫认证的相关事宜。

智利水果也多次出现在中国国际进口博览会上，马兰比奥十分期待：“本届进博会进一步加深智利水果出口商协会与中国企业家的联系，扩大智利鲜果在中国的产品种类和市场规模。”

采访最后，马兰比奥谈及农业生产和农村人口对粮食安全的重要意义，并高度肯定中国的乡村振兴战略对促进农村发展的深远影响。他指出，智利水果出口商协会积极开展与中国在农村发展方面的经验交流与互学互鉴，已与中国国际贸易促进委员会、中国食品土畜进出口商会、中国全国城市农贸中心联合会、中国果品流通协会等中国行业机构进行合作。

(责编：王禹蘅、常红)