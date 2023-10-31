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一带一路 大道同行

“中国的开放对乌拉圭至关重要”

——人民网专访乌拉圭国家肉类协会主席康拉德·费贝尔

人民网记者 吴思萱
2023年10月31日09:51 | 来源：人民网-国际频道
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乌拉圭国家肉类协会主席康拉德·费贝尔接受人民网专访。人民网记者 张若涵摄

乌拉圭国家肉类协会主席康拉德·费贝尔接受人民网专访。人民网记者 张若涵摄

“中国的发展令人震撼。”乌拉圭国家肉类协会主席康拉德·费贝尔日前在接受人民网记者专访时，谈起他今年上半年访华时对中国的印象：“上海是一个非常现代化、国际化的大都市，北京是一个充满历史积淀和文化传统的城市。”

访华期间，乌拉圭国家肉类协会与中国同行就中国肉类进口情况、乌拉圭肉类生产及对华出口情况等共同关注的话题进行了深入讨论，双方就继续加强合作、共同促进乌中肉类贸易达成了共识。

今年也是乌拉圭国家肉类协会连续第6年参加中国国际进口博览会。“参与进博会意义重大。”在费贝尔看来，进博会提供了拉近乌拉圭企业与中国企业距离的大好机会，也是增进两国政府和人民间相互了解的重要平台。

费贝尔介绍：“乌拉圭肉类产品最主要的品质就是纯天然。”乌拉圭肉类以草饲饲养为主，非常适合健康饮食，颇具营养价值。在乌拉圭全国的牧场和生产行业中，从动物出生起，即被强制要求安装追溯系统，并在畜牧饲养中严禁使用抗生素和生长激素；在肉产品加工过程中，乌拉圭也拥有技术领先的屠宰加工厂，以满足各类市场的要求。从养殖到餐桌，高质量的肉产品完美展现了“天然至上”的乌拉圭特色。

费贝尔表示，乌拉圭国家肉类协会积极与中国同行业研究机构开展交流与合作，始终关注中国市场的新标准和消费者的新需求，严格把关乌拉圭肉产品的产地、生产工艺、运输等各个环节，让中国消费者买得放心、吃得安心。

费贝尔期待，中国消费者通过进博会能更加关注到乌拉圭及其优质的肉产品，“希望在中国说到乌拉圭，大家就知道乌拉圭地处何方，也知道乌拉圭‘美味又可靠’的肉产品。”

“近年来，中国对外开放的诚意与信号十分明确。”透过进博会这一窗口，费贝尔看到了中国不断提升的对外开放水平。在他眼中，乌中两国有着完全不同的国情与文化，但在中国不断开放的过程中增进相互理解，实现了和谐互信的双边经贸合作。

乌拉圭人口较少、物产丰富，80%以上的肉产品销往海外。费贝尔评价：“毫无疑问地说，中国的开放对乌拉圭至关重要。”

谈及共建“一带一路”倡议，费贝尔称赞：“这是一个卓有成效的倡议。”乌拉圭是第一个表示愿意加入共建“一带一路”倡议的拉美和加勒比国家，也是南方共同市场成员中首个同中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家。他认为，加入共建“一带一路”倡议，对深化乌中两国关系、加强双边贸易意义深远。

在乌拉圭第118届普拉多牧农业国际博览会上，乌拉圭国家肉类协会主席与人民网记者合影。人民网记者 张若涵摄

在乌拉圭第118届普拉多牧农业国际博览会上，乌拉圭国家肉类协会主席与人民网记者合影。人民网记者 张若涵摄

(责编：王禹蘅、常红)

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