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沙特中文爱好者王索丽：传播中国文化 助力“一带一路”建设

2023年10月31日09:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月31日电 （翟转丽、法伊萨）近日，中国和平发展基金会邀请国际民间人士代表团来华参观访问。作为代表团的一员，沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文系毕业生瓦萨丽·阿尔卡尼（中文名：王索丽）走进延安、上海、安吉、宁德、正定等地，了解中国历史文化，领略中国发展变迁。

“‘一带一路’倡议极大地推动了沙特与中国之间的关系，因为它倡导国际间的交流。”王索丽在随团访问期间接受人民网采访时称赞“一带一路”倡议，她表示，得益于此，自己第一次来到中国，访问了许多地区。一周多的中国之行给这位沙特姑娘留下了难忘的印象，她笑称自己没待够，希望游览更多中国省市。

沙特于2019年宣布将中文纳入国民教育体系，王索丽在同年选择就读阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文系，由此开启与中国文化的不解之缘。

2022年，包括王索丽在内的100多位沙特青年中文学习者和爱好者给中国国家主席习近平写信，表达他们对中文的热爱和对发展沙中关系的良好愿望。令她和同学们倍感惊喜的是，习近平主席百忙之中给他们回了信。

王索丽兴奋地告诉记者：“这对我们来说是莫大的荣幸。”这也进一步激发了她对中文和中国文化的兴趣，鼓舞她更加努力学习中文，立志做沙中友谊使者。

随着中文水平的提高，王索丽对中国文化有了更加深入的了解，她也注意到，越来越多的沙特人开始学习中文，希望了解中国。因此，王索丽便通过社交媒体免费教大家中文，平时还会将一些有关中国文化的短视频翻译成阿拉伯语发布。

“我想传播中国文化给更多的沙特人看。”王索丽说。（完）

(责编：于洋、常红)

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