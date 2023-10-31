新华社北京10月30日电 金秋十月，来自130多个国家的将近2000名青年代表以线上线下结合方式，相聚10月30日在北京开幕的世界青年发展论坛，分享创业经历经验，激发创新思维火花，共商团结合作应对全球性挑战。

在陕西渭南平原，在菲律宾卡加延河谷，在乌干达难民营……各国青年普及教育、普及科学，推动创业孵化、技术赋能，为助力落实联合国2030年可持续发展议程作出力所能及的贡献。中国关于全球发展的倡议、理念和经验得到国际社会广泛认可。

相信教育 点亮希望

教育是脱贫致富的根本之策，再穷不能穷教育。对此，现年31岁的菲律宾教师约翰·莫罗·昆南·马努埃尔深有同感。他来自卡加延河谷地区，小时候家境贫困，自己在爱心人士资助下一直读完博士。

“我得到过无私帮助，现在轮到我去帮助更多人。”2016年，马努埃尔成立I-Saved青年组织，寻求“像我被拯救一样去拯救别人”，帮助贫困生完成学业，现有会员600多人。迄今，他们给47名大学生申请者提供奖学金，已有5人顺利毕业。

“贫穷不是不接受教育的理由，”马努埃尔说，“当我们相信教育的力量时，我们可以神奇地减少贫困。”

2023年1月10日，在喀麦隆滨海大区亚巴西，一名学生在中国援建的农业职业技术中学上课。新华社发（科普索摄）

推动环境教育、普及科学知识、共同应对气候变化，是26岁墨西哥女科研工作者阿隆德拉·弗劳斯特罗创立“神奇科学”的初衷。她开设面向青少年的网络课堂，在社交媒体脸书上有超过14万粉丝，单条视频最高浏览量3300万次。

“科普要是以易懂的方式传播科学，不使用专业术语，这样大家都能愉快地学习科学知识。”弗劳斯特罗说，她从小梦想成为科学家，如今希望帮助孩子们树立并实现梦想，让他们成为自己心目中的科学家。

科技向善 数字赋能

青年发展需要数字赋能。在肯尼亚等非洲国家，不少青年面临就业难题。25岁的伊薇特·奥多尤和伙伴创立Isirika平台，发起青年就业创业和社会影响技能项目YEES，通过数字技术辅导培训，已帮助200多名年轻人获得就业机会或实现自主创业。

“我们希望利用技术弥合数字鸿沟，帮助1万甚至更多人获得就业机会、学习就业技能。”奥多尤说。

2019年11月11日，在电商平台Kilimall位于肯尼亚首都内罗毕南郊的仓库，一名工作人员在打包商品。新华社记者 杨臻 摄

在陕西渭南，30岁的石宇锋和他的“90后”团队把农业科技广泛运用到田间地头，引进自走式喷杆喷雾机、植保无人机等现代化设备，并与西北农林科技大学等高校合作，建立农业服务综合运营基地，通过测土配方、精准施药，实现农田减肥减药增产。

石宇锋记得，2016年，绿盛现代农机专业合作社刚刚创立，夏天即遭遇渭南市潼关、华阴等地玉米粘虫灾害。他们用植保无人机帮助农户解决了玉米过高无法下地开展病虫害防治的难题，有效遏制病虫害，守住了丰产丰收。合作社一炮打响，如今已有267名专职人员、农机手、农户加入。

合作社还从贫困家庭招来年轻人，让他们通过掌握新技能提升收入、最终脱贫。石宇锋说：“我们一定要让一代一代的年轻人能够来到农村，服务新型农业农村建设，保障我们的粮食生产安全。”

2019年2月25日，无人机教员（右三）在河北省衡水市冀州区徐庄乡北榆林村为村民做植保无人机飞行操作技能培训。新华社记者 李晓果 摄

创业孵化 释放潜力

扶贫先扶志，授人以鱼不如授人以渔。32岁的刚果（金）青年维克托·马菲吉·图拉辛泽也是这么做的。11年前，他因战乱随家人逃到邻国乌干达最大的纳基瓦莱难民营。在联合国机构等的支持下，图拉辛泽和同伴2016年成立“未释放-运动潜能组织”，希望释放难民内心深处的潜力。

图拉辛泽面对的挑战是改变难民习惯于依赖援助、等待施舍的思维模式。“未释放-运动潜能组织”在纳基瓦莱难民营创办第一个创业孵化中心，帮助年轻人发现职业兴趣，孵化商业创意，提高个人能力。

如今，已有超过500人直接受益于培训，创办小微企业，创造就业岗位，带动6000多人间接受益。“我希望看到难民们掌握自己的命运，通过社会创业重建生活。”图拉辛泽说。

10月14日，在乌干达纳基瓦莱难民营，“未释放-运动潜能组织”的学员们在上课。新华社记者 聂祖国 摄

释放创业潜力还需借力国际合作。今年5月，金砖国家企业孵化器在俄罗斯西伯利亚鄂木斯克国立技术大学主办一场遴选活动。孵化器项目主任、80后青年塔季扬娜·谢里韦尔斯托娃介绍，今年收到来自5个国家300多份申请，最后挑选出25名初创企业家，他们渴望获得投资用于启动国际业务。

谢里韦尔斯托娃说，金砖国家企业孵化器主要为成员国企业家建立沟通平台，“我们为他们挑选合适的合作伙伴，帮助他们为项目融资和扩大规模”。

期待交流 期待中国

参加本届论坛的代表们期待学习、交流中国发展经验。尤其是，全球发展倡议提出两年多来，得到国际青年广泛认可。

“我认为，中国提出的全球发展倡议对所有人都是非常好的机会，让菲律宾人和全世界都看到中国正尽最大努力帮助其他国家解决贫困和教育问题。”菲律宾教师马努埃尔说。

2020年7月31日，村民在柬埔寨干丹省莫穆坎普县斯瓦安普乡的洗洁精加工厂展示生产的洗洁精。中国援柬减贫示范合作项目推动这里的两个扶贫村在新冠疫情下持续发展，焕发出新活力。新华社发

肯尼亚青年代表奥多尤鼓励非洲年轻人抓住这一契机。“中国向世界敞开大门，以使年轻人将自身巨大潜力转化为造福世界的动力，”她说，“我希望借助在中国学到的经验，为年轻人正在应对的挑战提供解决方案。”

奥多尤希望世界青年发展论坛这一平台吸引全球青年领袖和组织参与，在全球事务讨论中优先考虑青年问题。“我将进一步提高领导能力，努力为青年发声，让青年参与到未来发展议程的决策过程。”

墨西哥科研工作者弗劳斯特罗说，她希望借本届论坛结识更多志同道合的年轻人。“他们和我一样充满热情。我认为，团结的青年可以变得更强大。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)