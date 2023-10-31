人民网安顺10月31日电 （记者花放、邓洁） 贵州省共有公路桥梁超过2.8万座，被誉为“桥梁博物馆”。欧亚国家媒体记者团日前走进安顺市关岭布依族苗族自治县，登上了连接起晒甲山和关索岭的坝陵河大桥，体验贵州特色桥旅融合。

欧亚国家记者在坝陵河大桥下合影，并给大桥“点赞”。人民网记者 花放摄

据介绍，坝陵河大桥主跨跨径1088米，桥梁全长2237米，桥面距水面370米，建成时是“国内第一，世界第六”的钢桁梁悬索桥。其建桥技术含量极高，获得“5项国际首次”“11项国内首次”的技术突破荣誉。

此外，坝陵河大桥除了能充分发挥正常桥梁便利交通的价值外，还是贵州省内第一座可以进入桥体内部参观的超级大桥。桥面上，不断有车辆呼啸而过；桥面下，通过观光通道，游客可以参加高空秋千、急速滑降、空中餐厅、空中漫步等多项极限运动项目。其中，大桥高空蹦极项目还以370米的高度被吉尼斯世界纪录认证为世界最高商业蹦极。

萨克斯坦记者迪丽亚拉·叶尔马甘别托娃壮着胆子参加了空中漫步项目，她说：“这简直太让人疯狂，太不可思议了！我甚至害怕透过玻璃往下看。”在大桥东岸下方的桥梁博物馆中，她还了解了许多建桥的关键技术，并表示大桥的建设给她留下了极其深刻的印象，很荣幸能有机会参观如此伟大的工程。

来自塔吉克斯坦的扎罗布丁·希里诺夫形容坝陵河大桥的建设工程是令人难以置信的，太震撼了。他希望在桥梁博物馆多了解、学习一阵，方便把如此伟大的工程介绍给祖国的读者们。

“坝陵河大桥工程向世界展示了中国力量！”吉尔吉斯斯坦记者乌玛特库尔·布拉尔基耶娃赞叹道，更让她感到惊讶的是，中国人仅仅用了四年多时间就建成了如此伟大的工程。她认为，这座桥的建造工程说明了中国人能在任何地方和任何条件下完成基建任务。同时，大桥四周的生态环境也得到了很好的保护，没有受到太多影响。

欧亚国家记者在桥梁博物馆参观。人民网记者 花放摄

观光通道和桥梁博物馆的设立吸引了更多的游客，也帮助游客们更了解贵州的桥梁。高空蹦极、空中漫步这样的极限项目则有助于进一步提高坝陵河大桥的影响力和知名度。自2012年起，已有7届低空跳伞国际邀请赛在坝陵河大桥举办。桥旅融合已经成功把一些建在贵州深山中的大桥变成了当地热门旅游景点，带动旅游业发展。

记者团在安顺期间还参观了著名的黄果树瀑布，特别是参加了夜游黄果树项目。壮美的自然景观和五彩的灯光秀融合在了一起，让记者们流连忘返。阿塞拜疆记者尼加尔·拉赫曼诺娃当场就用手机通过社交平台做起了视频直播，向各国网友介绍黄果树瀑布。来自亚美尼亚的帕鲁伊尔·西尼亚夫斯基则更喜欢白天的黄果树瀑布，他说：“瀑布和周围的景色交织在一起，本身就像一幅中国国画，太美了！不想离开这里！”

今年是中国提出共建“一带一路”倡议十周年。为加强“一带一路”伙伴国家媒体交流，人民网设立了“一带一路”青年友好交流项目。交流项目“走进贵州——欧亚国家媒体看贵州”活动正在进行，足迹遍及贵州全省4个市（州）。

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