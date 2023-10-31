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综合消息：以军继续扩大加沙军事行动 拉法口岸援助物资通过量有所增大

2023年10月31日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月30日电 综合新华社驻外记者报道：以色列国防军30日发表声明说，以军继续扩大在加沙地带的陆海空作战行动，摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）部分军事设施，打死多名哈马斯高级将领。另据埃及方面消息，60辆运载援助物资的卡车当天从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带，规模创下新一轮巴以冲突以来之最。

　　根据以军声明，以军30日继续在加沙地带发动地面攻击，打死数十名哈马斯武装人员。以军地面部队引导战机击中一栋楼体，当时楼内有20多名哈马斯武装人员。当天，以军还打死数名哈马斯高级将领，其中包括海上作战指挥官和反坦克导弹部队指挥官。

　　声明说，过去几天，以军袭击了600多个哈马斯目标，包括武器库、反坦克导弹发射阵地以及哈马斯武装人员藏身处。据以方发布数据，自7日巴以爆发新一轮军事冲突以来，哈马斯已向以色列发射8000多枚火箭弹。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门30日发表声明说，以军在加沙地带的行动已造成8306人死亡、超过2.1万人受伤。目前加沙地带至少25家医院无法运作。

　　巴勒斯坦安全部门人士和目击者告诉新华社记者，以军坦克部队当天早上进入加沙城南郊，并切断了从北向南的主路萨拉丁路。另据多家巴勒斯坦媒体报道，以军当天在加沙城与哈马斯武装人员发生冲突，此后撤离。

　　哈马斯当天发表声明，否认以军在加沙地带的地面行动取得进展。

　　巴勒斯坦卫生部30日证实，以军当天在约旦河西岸城市杰宁打死4名巴勒斯坦人，另有6人在冲突中受伤。目击者告诉新华社记者，以军当天进入杰宁开展搜捕行动并与巴勒斯坦人发生冲突，现场可听到枪声。以军还使用无人机进行轰炸。

　　另据巴勒斯坦方面消息，29日凌晨开始，通讯和网络在加沙地带逐步恢复。新华社记者与失联一天多的加沙同事取得联系，后者表示当地状况非常糟糕，“我们仿佛生活在坟墓里”。巴勒斯坦电信公司27日晚宣布，由于以色列战机密集轰炸，加沙地带所有通信和互联网服务完全中断。

　　联合国人道主义事务协调厅30日说，33辆装载水、食品和药品的卡车29日进入加沙地带。埃及拉法口岸消息人士30日对新华社记者说，第八批共60辆运载援助物资的卡车当天通过拉法口岸埃及一侧进入加沙地带，这是自21日以来规模最大的一批援助物资。这名消息人士说，“由于以色列阻挠，运送物资的车队被迫推迟”。

　　国际刑事法院检察官卡里姆·汗29日访问拉法口岸后表示，“根据国际刑事法院规定，阻碍向加沙民众提供救援物资可能构成犯罪”。

　　叙利亚军方30日发表声明说，以色列当天凌晨对叙南部德拉省军事地点发动空袭，造成部分设施损毁。声明未提及人员伤亡情况。（参与记者：吕迎旭、张天朗、柳伟建、姚兵、汪健）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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