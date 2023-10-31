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“青风海上来”浙江青瓷巡礼在伊朗拉开帷幕

2023年10月31日08:30 | 来源：新华网
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新华社德黑兰10月30日电（记者沙达提）“青风海上来”浙江青瓷巡礼开幕式暨“万象中国·天下宁波”宁波文旅推介会30日在位于德黑兰的伊朗国家艺术科学院举行。中国文化和旅游部副部长卢映川、中国驻伊朗大使常华、伊朗国家艺术科学院院长沙赫侯塞尼等出席活动。

10月30日，演员在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院举行的“青风海上来”浙江青瓷巡礼开幕式暨“万象中国·天下宁波”宁波文旅推介会开幕式上表演。新华社记者 沙达提 摄

10月30日，演员在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院举行的“青风海上来”浙江青瓷巡礼开幕式暨“万象中国·天下宁波”宁波文旅推介会开幕式上表演。新华社记者 沙达提 摄

卢映川在致辞中表示，日前举行的中伊文化联委会第二次会议以及双方签署的2024年至2027年文化与教育交流执行计划，为两国文化、教育领域交流合作擘画了美好蓝图，相信中伊文化关系将在新时期、新形势下迈上新台阶，进入新阶段。

沙赫侯塞尼在致辞时表示，瓷器是伊中两国共同的文化符号，也是两国丝绸之路交往史的重要体现。此次浙江青瓷巡礼向伊朗民众展现中国瓷器制造历史和高超技艺，将进一步增进两国人民的相互了解。

10月30日，演员在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院举行的“青风海上来”浙江青瓷巡礼开幕式暨“万象中国·天下宁波”宁波文旅推介会开幕式上表演。新华社记者 沙达提 摄

10月30日，演员在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院举行的“青风海上来”浙江青瓷巡礼开幕式暨“万象中国·天下宁波”宁波文旅推介会开幕式上表演。新华社记者 沙达提 摄

来自宁波的艺术团组为到场嘉宾表演了瓯乐、琵琶、二胡、大鼓等传统民乐演奏。

“青风海上来”浙江青瓷巡礼由中国驻伊朗大使馆、浙江省文化和旅游厅、伊朗国家艺术科学院主办，70余件浙江大师青瓷作品将在伊朗国家艺术科学院持续展出一个月，精心制作的云展览H5小程序通过图片、视频、互动小游戏等多种形式展现浙江地理风貌、瓷器制造史和制作流程，供伊朗民众线上参观。

10月30日，人们在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院观看展出的展品。新华社记者 沙达提 摄

10月30日，人们在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院观看展出的展品。新华社记者 沙达提 摄

10月30日，人们在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院观看展出的展品。新华社记者 沙达提 摄

10月30日，人们在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院观看展出的展品。新华社记者 沙达提 摄

10月30日，人们在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院观看展出的展品。新华社记者 沙达提 摄

10月30日，人们在伊朗德黑兰伊朗国家艺术科学院观看展出的展品。新华社记者 沙达提 摄

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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