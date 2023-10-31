新华社东京10月30日电（记者杨光）10月26日至29日，2023日本国际旅游博览会在大阪国际会展中心举办。中国馆以浓厚中国风的陈设吸引了各国旅游界人士和日本民众争相参观。

10月28日，游客在日本大阪国际会展中心中国馆体验为熊猫玩偶上色。新华社发（中国驻大阪旅游办事处供图）

一只憨态可掬的“大熊猫”趴在中国馆舞台上方，伸开双手欢迎观众前来。据介绍，这只大熊猫正是本次旅博会上发布的“你好！中国”LOGO中的同款大熊猫。大熊猫也是本次中国馆陈设的重要元素之一。

10月29日，街舞队在日本大阪国际会展中心中国馆表演街舞。新华社发（中国驻大阪旅游办事处供图）

位于中国馆会场一侧的“3D熊猫竹林”拍照打卡点从一开场就排起了长队；“你好！中国”大熊猫街舞作为开场、串场节目炫酷登场；为大熊猫玩偶上色的互动专区，更是吸引无数家长带着孩子前来体验。

展会期间，以“你好！中国”为主题的中国馆，展示了中国各地自然风光、历史文化、传统建筑、现代都市等一幅幅美妙画卷。来自上海、湖南、湖北、辽宁、广东、江西、江苏等17个省市的文化和旅游厅局及近百家旅游企业，为观众呈现一场场各具特色的旅游推介和文艺表演。

10月29日，游客在日本大阪国际会展中心中国馆参与中国旅游知识问答活动。新华社发（中国驻大阪旅游办事处供图）

日本前首相菅义伟、众议院议员宫内秀树，以及来自世界各地的旅游界人士纷纷来到中国展馆参观。

日本国际旅游博览会是世界最大的专业旅游博览会之一。2023日本国际旅博会吸引来自70多个国家和地区的千余家机构、企业参展，参观人数达15万人次。

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