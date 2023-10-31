新华社北京10月30日电 （记者梅常伟）10月30日，中央军委副主席何卫东在京分别会见来华出席第十届北京香山论坛的塔吉克斯坦国防部长米尔佐、亚美尼亚国防部长帕皮基扬、哈萨克斯坦国防部长扎克瑟雷科夫、东盟秘书长高金洪。

在会见米尔佐时，何卫东说，中塔是山水相连、休戚与共的亲密邻邦。在习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领下，中塔全面战略伙伴关系保持高水平发展。中塔两军合作成效显著，中方愿同塔方一道，全面提升各领域合作水平，推动两军关系不断向前发展。

米尔佐说，中国是塔方的好伙伴、好朋友，感谢中方在军事领域的支持帮助。塔方愿与中国军队继续加强交流合作，共同维护地区和平安宁。

在会见帕皮基扬时，何卫东说，中亚两国友好穿越千年、历久弥新。在习近平主席和哈恰图良总统的战略引领下，双方高质量共建“一带一路”。中亚两军关系取得令人满意成绩，中方愿同亚方共同努力，密切友好往来，推进两军各领域合作走深走实。

帕皮基扬说，中国是亚美尼亚可靠的合作伙伴。亚方高度重视发展两军关系，愿与中方推动军事领域交流合作快速发展。

在会见扎克瑟雷科夫时，何卫东说，中哈是彼此值得信赖的好邻居、好朋友、好伙伴。在习近平主席和托卡耶夫总统的战略引领下，两国关系实现跨越式发展。中哈在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，两军务实合作基础扎实、潜力巨大，中方愿与哈方共同努力，推动两国军事关系不断深化发展。

扎克瑟雷科夫说，哈方坚定奉行一个中国原则，全力支持中国维护核心利益，愿与中方不断提升军事合作水平。

在会见高金洪时，何卫东说，中国和东盟合作不断迈上新台阶。中方支持东盟在区域合作架构中的中心地位，愿同东盟推进安全理念对接、拓展安全领域合作、深化安全交流互信，将防务安全领域打造成为践行亲诚惠容理念的典范，共同维护南海稳定。

高金洪祝贺第十届北京香山论坛成功举办。他说，中国与东盟拥有最具活力的伙伴关系，合作覆盖各领域，发展潜力强劲。希望双方继续紧密合作，在维护地区安全稳定方面发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2023年10月31日 03 版）

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