新华社北京10月30日电 10月30日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同法国总统外事顾问博纳举行第二十四次中法战略对话。双方就中法、中欧关系及国际地区问题进行了友好深入的交流，一致同意发挥好战略对话重要作用，推动两国关系保持高水平发展，携手应对全球性挑战。

王毅表示，在两国元首战略引领下，中法关系稳健前行，为不确定的世界提供了宝贵的稳定性。中法作为独立自主大国，应当承担起自身责任，以两国元首共识为根本引领，坚持相互尊重、合作共赢、交流互鉴，构建稳定、互惠、开拓、向上的中法全面战略伙伴关系，以中法关系的积极向上引领中欧关系行稳致远，共同推进国际社会的团结进步。

王毅说，明年是中法建交60周年，这既是里程碑也是新起点，对中法、中欧和世界都具有特殊意义。中方愿同法方一道，落实两国元首重要共识，夯实两国民意基础，持续释放“后疫情时代”合作潜力，不断巩固政治互信，推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶。中方欢迎更多法国企业来华投资兴业，也希望法方为中国企业提供更公平的营商环境。

博纳表示，法方重视发展对华关系，重视中国在世界上的地位作用，对中国经济有信心，无意限制中国发展。

双方就中欧关系、乌克兰危机、巴以冲突、气候变化、人工智能等议题交换了意见。

(责编：岳弘彬、牛镛)