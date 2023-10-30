人民论坛 赵橙涔

近日，首届国际传播“丝路奖”获奖代表联合采访团来到位于广东省广州市南沙区的广汽科技馆，深入了解广汽集团智能制造优势、科技创新成果、智能网联新能源汽车发展技术。

近年来，广汽集团在电动化、智能化、网联化等领域科技创新成果迭出。2023年6月，首发亮相的广汽飞行汽车GOVE，划分为地面、空中、空地对接三个子场景，积极布局未来立体出行行业生态。诸多“黑科技”的创新、落地，离不开广汽集团对于自主研发在人、财、物等方面的大力投入。

广汽科技馆工作人员为中外记者介绍广汽飞行汽车GOVE。赵橙涔摄

据悉，广汽集团2019年明确提出向科技型企业转型，鲜明提出“无科技不广汽”口号。2022年研发投入超过65亿元，累计自主研发投入近400亿元。

巴基斯坦观察家报社长高哈尔·扎希德·马利克表示，“广汽集团在科技创新方面取得令人瞩目的成就，不论是正在运用当中的科技，还是将要推进的科技创新，都让我印象深刻。将现代科技如此广泛且成功地运用在汽车制造中，十分难得。”波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇对广汽科技馆中所呈现的科技创新成果很感兴趣，计划写一篇相关报道文章。

中外记者在广汽科技馆，观看智能机器人弹奏古筝。赵橙涔摄

中外记者认为，广汽集团将科技创新作为高质量发展重要动力，这既是其向世界一流科技企业迈进的关键，也是未来发展的核心竞争力所在。

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：陈振凯

(责编：徐祥丽、刘叶婷)