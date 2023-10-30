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共建“一带一路”十周年媒体调研活动前海站在深圳启动

人民日报记者 张艺开
2023年10月30日20:18 | 来源：人民网-国际频道
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图为活动现场。记者张艺开摄

图为活动现场。人民日报记者 张艺开摄

近日，由人民网、深圳市前海管理局共同主办的共建“一带一路”十周年媒体调研活动前海站启动仪式在深圳成功举行，包括首届国际传播“丝路奖”获奖代表在内，数十位中外媒体记者参加启动活动。启动仪式上，人民网与前海管理局举行了战略合作签约仪式，双方将着重在促进前海对外交流合作、提升前海对外开放水平和对外传播能力、推动前海高质量发展等领域开展合作。

图为启动仪式。人民网记者孙博洋摄

图为启动仪式。人民网记者 孙博洋摄

“共建‘一带一路’从愿景到现实，离不开各国媒体发挥记录者、参与者、推动者的担当作用。”启动仪式上，人民网党委副书记、副董事长、总编辑罗华表示。

活动现场。记者张艺开摄

活动现场。人民日报记者 张艺开摄

启动仪式结束后，参加活动的中外媒体记者走进前海展示厅，参观采访了前海深港现代服务业合作区的指导思想、规划目标、空间布局以及规划策略。“在广州，我看到古今交融的中国之美。在前海，我看到了一座未来之城，感受到了中国的发展活力与潜力。”吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社国际部主任努尔詹·卡斯马利耶娃表示，“希望更多了解中国快速发展背后的经验。”

前海管理局副局长王锦侠表示，前海积极为“一带一路”重大倡议贡献力量，从打造全面深化改革创新试验平台及高水平对外开放门户枢纽，到建设现代服务业高地及国际化城市新中心，再到助力推进“一带一路”重大倡议及促进香港融入国家发展大局，“前海声音”正在被世界倾听，“前海故事”正在被不断传播。

统筹：李 舫

审核：陈振凯

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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